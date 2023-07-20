"Заколот Пригожина – вершина айсберга": Юсов розповів про "бродіння" у армії РФ

Кадрові військові РФ дедалі більше усвідомлюють, що саме вони будуть цапами-відбувайлами за злочини під час повномасштабного вторгнення, підкреслив Юсов.

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Юсов розповів про "бродіння" у армії РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Останнім часом у військовому керівництві країни-агресорки Росії триває "бродіння". Видимою верхівкою цього процесу став заколот власника ПВК Вагнера Євгенія Пригожина, який одночасно сприяв ще більшому "бродінню" в кадровій армії РФ. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу Freedom.

"Верхівка айсберга – заколот Пригожина. Кадрові військові так званої РФ зіткнулися з дуже дивним явищем. Заколот був Пригожина, але проти нього кримінальні справи закриті, у "Вагнера" все нормально. А кадрові військові страждають, їх усувають з посад, їх відводять на допити, вони пропадають із публічних радарів на деякий час. Безумовно, це негативно впливає на морально-психологічний стан керівного складу армії РФ", - зазначив Юсов.

Представник української військової розвідки наголосив, що кадрові російські військові дедалі більше усвідомлюють, що саме вони, а не російські чиновники та "колективний Путін" будуть "цапами-відбувайлами за тотальні помилки та злочини під час повномасштабного вторгнення".

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Невдалий бунт Пригожина та заслання у Білорусь

Як повідомляв Главред, 23 червня ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин влаштував держпереворот. Він звинуватив кадрових російських окупантів Міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Тоді Пригожин заявив, що 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.

Проте вже 24 червня увечері Пригожин зупинив наступ на Москву і розвернув колони "вагнерівців". Як стало відомо, Олександр Лукашенко під час переговорів з Пригожиним умовив його припинити наступ на Москву. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ закрили, а сам ватажок найманців пішов в Білорусь.

Згодом Пригожин вперше виступив в РБ. Власник ПВК Вагнера заявив, що його найманці нібито займатимуться підготовкою білоруської армії, а участь у війні країни-агресорки Росії проти України вони не братимуть.

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