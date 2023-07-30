"Держатель общака Кремля": Загородній оцінив сценарій повернення Пригожина

Ватажкові ПВК Вагнер Євгену Пригожину повернули гроші, і сам він спокійно може перебувати на території країни-агресора Росії, вважає Тарас Загородній.

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Пригожин контролює питання з нелегальним видобутком золота та інших ресурсів - Загородній / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот YouTube

Керівник бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин після заколоту у Росії залишився як з грошима, так і з можливістю перебувати в РФ. Він людина системи, і, ймовірно, є власником кремлівського общака на чорний день. Пригожин може ще з'явитися в публічному політичному просторі. Про це заявив політичний експерт Тарас Загородній.

Під час чату на Главреді він розповів про те, що Пригожин, як і раніше, впливає на нелегальні фінансові потоки і може вільно перебувати в Росії.

"Пригожина нікуди не поділи. Йому повернули гроші, і він спокійно може перебувати і в Росії. Тому що Пригожин - це все-таки людина системи. Швидше за все, він є одним з власників "общака" кремлівців на "чорний день". Він контролює питання, пов'язані з нелегальним видобутком золота і багато чого іншого. Тому він залишився", - зазначив експерт.

За його словами, Пригожин може з'явитися в публічному просторі після того, як ЗСУ звільнять Бахмут.

"Після звільнення Бахмута українськими військами Пригожин може заявити, мовляв, "а я ж вам говорив, що це ми тоді взяли Бахмут, але як тільки ми пішли, Шойгу і Герасимов все провалили". Я не виключаю, що він знову з'явиться", - припустив політолог.

На думку аналітика, подібні Пригожину фігури будуть з'являтися в Росії, а сам ватажок ПВК показав, як потрібно захоплювати владу в РФ.

"Пригожин в широкому розумінні, як явище, в Росії буде масштабуватися. Може бути, це буде вже не особисто Пригожин, а хтось інший. Але це добре. Пригожин показав схему, як потрібно захоплювати владу в Росії. У цьому його головна перевага. Безумовно, від Пригожина можуть позбутися, але це жодним чином не вирішить проблеми російської влади", - підкреслив Тарас Загородній.

Дивіться відео, в якому Загородній розповів про ситуацію з Пригожиним:

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцяти років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Кремль боїться перевороту в Росії

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк раніше заявив, що Росії загрожує військовий переворот. На його думку, лідером бунту може стати генерал 58-ї армії Попов, якого відсторонили від керівництва окупаційними військами на Запорізькому напрямку через критику на адресу міністра оборони загарбників Шойгу і керівника Генштабу Герасимова.

У Мережі опублікували заяву ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина з Білорусі, куди йому довелося виїхати в результаті невдалого походу на Москву. Пригожин заявив про ганьбу окупантів Росії і сказав, що його бойовики поки що не воюватимуть проти України. Пригожин зазначив, що ПВК пересидить у Білорусі, щоб вже потім "проявити себе на повну".

Журналісти The Moscow Times з посиланням на свої джерела розповіли про те, що Кремль став ховати Путіна. Кремлівська адміністрація, побоюючись перевороту, приховує візити свого директора у міста Росії. Потенційних заколотників взяла під ковпак ФСБ.

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