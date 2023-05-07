Пригожин вирішив помінятися місцями з Кадировим у Бахмуті, щоб "підставити" Міноборони РФ - ISW

Євген Пригожин і Рамзан Кадиров ймовірно хочуть звинуватити Міноборони РФ в невдачах окупантів в районі Бахмута Донецької області.

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Пригожин і Кадиров хочуть звинуватити Міноборони РФ в невдачах в Бахмуті / Колаж: Главред, фото: t.me/RKadyrov_95, mil.ru

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і глава Чечні Рамзан Кадиров, ймовірно, хочуть представити Міноборони РФ і регулярні російські війська як неефективні та створити умови для того, щоб звинуватити Міноборони в невдачах окупантів в районі Бахмута. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Як зазначають експерти, Пригожин намагається зберегти обличчя перед російським диктатором Володимиром Путіним через невдачі "вагнерівців" в Бахмуті й водночас перекласти відповідальність на міноборони країни-агресора.

"У рішенні Пригожина передати відповідальність за Бахмут силам свого колеги-силовика навмисно не згадуються російські повітряно-десантні війська, які вже діють на північному та південному флангах "Вагнера" навколо Бахмута. Це рішення відображає недовіру Пригожина до російського військового командування, позиціонує його як незалежного від російського військового істеблішменту й дозволяє йому зберегти обличчя, Якщо сили "Вагнера" не зможуть захопити Бахмут, і уникнути повторення ситуації із захопленням Соледара, коли Міноборони Росії взяло на себе відповідальність за те, що, за словами Пригожина, було успіхом "Вагнера", - йдеться у звіті ISW.

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Кадиров, у свою чергу, міг би отримати вигоду з позитивного репутаційного ефекту від участі в такій гучній операції, спираючись на особисту популярність Пригожина.

Перехід від "Вагнера" до "Ахмата" може також створити умови для звинувачення МО РФ в майбутніх невдачах.

Якщо "Ахмат" зіткнеться з тими ж труднощами, що і "Вагнер", і не зможе повністю захопити Бахмут, Пригожин і Кадиров зможуть звинуватити МО РФ в тому, що воно не змогло належним чином підтримати їхні зусилля".

З іншого боку, наголошується в звіті ISW, якщо російське Міноборони не дозволить силам "Ахмата" змінити "вагнерівців", обидва силовики та їхні союзники, ймовірно, висунуть припущення, що якби російське МО підтримало їх, чеченські силовики швидко захопили б Бахмут.

Що відбувається в Бахмуті

Ватажок бандформувань ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 5 травня пішов на відкритий конфлікт з міністром оборони країни-агресора РФ Сергієм Шойгу і начальником Генштабу Валерієм Герасимовим. Причиною послужив гострий снарядний голод у лавах бойовиків Вагнера.

Пригожин опублікував відео, в якому показав ряди трупів своїх найманців і буквально обматюкав керівництво російської регулярної армії. За його словами, нестача боєприпасів досягає у бойовиків 70%.

Також 5 травня Пригожин заявив про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області.

6 травня Пригожин заявив про те, що передасть захоплені позиції в Бахмуті Донецької області бойовикам Рамзана Кадирова. "Передача позицій" запланована на 10 травня.

Речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Пригожин цинічно бреше у своїх заявах про ситуацію в Бахмуті та стан "вагнерівців". За його словами, "вагнерівці" випускають понад 20 тисяч снарядів на день.

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