Злив документів Пентагону: Путін "кинув" Пригожина, ПВК Вагнер ворогує з МО РФ – WP

Володимир Путін наказав Євгену Пригожину всі питання вирішувати з МО РФ, фактично ставши на бік своїх генералів.

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Між Євгеном Пригожиним і Сергієм Шойгу серйозний конфлікт / Колаж скріншот YouTube

Міноборони країни-агресора РФ розглядало можливість початку публічної кампанії з дискредитації ватажка ПВК Вагнер Євгенія Пригожина через довірених осіб.

"Офіційні особи спочатку відзначили, що якщо МО збирається протидіяти публічним заявам Пригожина, то вони повинні знайти союзників з рівним статусом для боротьби з Пригожиним, а не робити це самі", - йдеться в одному з секретних документів Пентагону, пише The Washington Post.

Разом з тим, згідно з документами, МО РФ не було впевнене в успішності інформаційної кампанії проти Пригожина, якщо уряд РФ не заборонить йому робити гучні публічні висловлювання.

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Наводиться думка старшого наукового співробітника Інституту досліджень зовнішньої політики у Філадельфії Роба Лі який уточнив, що Пригожин не завжди представляв проблему для Кремля, погрожуючи єдиноначальності у війні проти України.

"Путін любить використовувати конкуруючі угруповання як спосіб збереження влади, але це дуже шкідливо у військовій операції", — вважає він.

При цьому в опублікованих документах Пентагону розкривається ситуація навколо дій окупантів у Бахмуті і уточнюється, що в першій половині лютого 2023 року запити ПВК "Вагнер" щодо боєприпасів були виконані, хоч і не повністю.

При цьому чиновники міністерства оборони РФ запропонували подвоїти поставки боєприпасів "вагнерівцям". Вони навіть планували опублікувати публічні повідомлення про це. Також Пригожина викликали на зустріч з Путіним і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу 22 лютого.

"Зустріч майже напевно стосувалася, принаймні частково, публічних звинувачень Пригожина і випливає з цього напруженості у відносинах з Шойгу", — йдеться в одному з документів.

Журналісти також додали, що перед цією зустріччю Пригожин стверджував, що в середині лютого він благав Путіна дозволити йому продовжити набирати ув'язнених у своє угруповання, а також іноземців. Путін велів Пригожину вирішувати ці питання з міністерством оборони, фактично ставши на бік своїх генералів.

Як відомо, раніше Пригожин заявив про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області.

При цьому "кухар Путіна" в черговий раз "перевів стрілки" на Міноборони РФ, звинувативши його в тому, що його бойовикам не дають снарядів для наступу.

Відзначимо, що напередодні Пригожин записав істеричне відео зі звинуваченнями на адресу Сергія Шойгу і Валерія Герасимова. При цьому він показав цілі гори трупів найманців Вагнера, знищених під Бахмутом.

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