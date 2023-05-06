"Заяви Пригожина - блеф": у ЗСУ розповіли, що насправді відбувається у Бахмуті

Засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин цинічно бреше у своїх заявах про ситуацію в Бахмуті та стан "вагнерівців". "Кухар" Путіна збрехав про дефіцит боєприпасів. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє CNN.
У Бахмуті Донецької області тривають важкі бої.
"Зараз вони ("вагнерівці" - Главред) випускають понад 20 тисяч снарядів на день. Тому (заяви Пригожина - Главред) - це повний блеф ... Там нічого не змінилося, позиційна війна триває. Якогось великого прориву противник не домігся", - сказав Череватий.
Він наголосив на тому, що українські війська не вийшли з Бахмута та продовжують утримувати частину Бахмута.
Що відомо про ситуацію в Бахмуті
Відзначимо, що напередодні Пригожин записав істеричне відео зі звинуваченнями на адресу Сергія Шойгу і Валерія Герасимова. При цьому він показав цілі гори трупів найманців Вагнера, знищених під Бахмутом.
Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.
Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.
Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.
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