"Заяви Пригожина - блеф": у ЗСУ розповіли, що насправді відбувається у Бахмуті

У "вагнерівців" насправді немає дефіциту боєприпасів. У Бахмуті тривають важкі бої.

https://glavred.net/ukraine/zayavi-prigozhina-blef-u-zsu-rozpovili-shcho-naspravdi-vidbuvayetsya-u-bahmuti-10468342.html Посилання скопійоване

Пригожин блефує у заявах про Бахмут / Колаж: Головред, фото: скріншот з відео, 93-а ОМБр Холодний Яр

Засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин цинічно бреше у своїх заявах про ситуацію в Бахмуті та стан "вагнерівців". "Кухар" Путіна збрехав про дефіцит боєприпасів. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє CNN.

У Бахмуті Донецької області тривають важкі бої.

"Зараз вони ("вагнерівці" - Главред) випускають понад 20 тисяч снарядів на день. Тому (заяви Пригожина - Главред) - це повний блеф ... Там нічого не змінилося, позиційна війна триває. Якогось великого прориву противник не домігся", - сказав Череватий.

відео дня

Він наголосив на тому, що українські війська не вийшли з Бахмута та продовжують утримувати частину Бахмута.

Що відомо про ситуацію в Бахмуті

Відзначимо, що напередодні Пригожин записав істеричне відео зі звинуваченнями на адресу Сергія Шойгу і Валерія Герасимова. При цьому він показав цілі гори трупів найманців Вагнера, знищених під Бахмутом.

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

Інші новини: