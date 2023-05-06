УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Заяви Пригожина - блеф": у ЗСУ розповіли, що насправді відбувається у Бахмуті

Ангеліна Підвисоцька
6 травня 2023, 19:51 оновлено 6 травня, 19:58
101
У "вагнерівців" насправді немає дефіциту боєприпасів. У Бахмуті тривають важкі бої.
Череватый, Бахмут, Пригожин
Пригожин блефує у заявах про Бахмут / Колаж: Головред, фото: скріншот з відео, 93-а ОМБр Холодний Яр

Засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин цинічно бреше у своїх заявах про ситуацію в Бахмуті та стан "вагнерівців". "Кухар" Путіна збрехав про дефіцит боєприпасів. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє CNN.

У Бахмуті Донецької області тривають важкі бої.

"Зараз вони ("вагнерівці" - Главред) випускають понад 20 тисяч снарядів на день. Тому (заяви Пригожина - Главред) - це повний блеф ... Там нічого не змінилося, позиційна війна триває. Якогось великого прориву противник не домігся", - сказав Череватий.

відео дня

Він наголосив на тому, що українські війська не вийшли з Бахмута та продовжують утримувати частину Бахмута.

Що відомо про ситуацію в Бахмуті

Відзначимо, що напередодні Пригожин записав істеричне відео зі звинуваченнями на адресу Сергія Шойгу і Валерія Герасимова. При цьому він показав цілі гори трупів найманців Вагнера, знищених під Бахмутом.

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

Інші новини:

війна в Україні Бахмут вторгнення Росії Євген Пригожин Сергій Череватий
Реклама

Головне за день

"Заяви Пригожина - блеф": у ЗСУ розповіли, що насправді відбувається у Бахмуті

"Заяви Пригожина - блеф": у ЗСУ розповіли, що насправді відбувається у Бахмуті

19:51 Україна
"Важко зрозуміти, як Путін це переживе": Україна може взяти війська РФ у заручники в Криму – Фукуяма

"Важко зрозуміти, як Путін це переживе": Україна може взяти війська РФ у заручники в Криму – Фукуяма

19:38 Україна
Вибухи в Криму: окупанти показали фото "прильоту української балістичної ракети"

Вибухи в Криму: окупанти показали фото "прильоту української балістичної ракети"

18:57 Україна
Всі головні новини

Останні новини

19:59

Тариф на електроенергію в Україні може зрости майже в два рази: в чому причина

19:51

"Заяви Пригожина - блеф": у ЗСУ розповіли, що насправді відбувається у БахмутіВідео

19:38

"Важко зрозуміти, як Путін це переживе": Україна може взяти війська РФ у заручники в Криму – ФукуямаВідео

19:31

Для чого корисно їсти мигдаль: "броня" від депресії й "прочищення" мозку, але є нюанс

19:20

Вони не просто злодії, вони - недоумкуватіПогляд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:11

Дві ознаки на ногах, які говорять про серйозні проблеми зі здоров'ям

18:57

Вибухи в Криму: окупанти показали фото "прильоту української балістичної ракети"Відео

18:03

Гороскоп на завтра 7 травня 2023: Козероги озолотяться, а Стрільцям пора взяти себе в рукиВідео

18:00

Підрив машини Прилєпіна: хто це, хто стоїть за замахом і що говорять в Кремлі - всі подробиціВідео

Реклама
17:35

Як правильно застосовувати міцелярну воду: шкіра сяятиме здоров'ям

17:33

Росіяни накинулися на Пугачову прямо під час похоронуВідео

17:13

Вибухова головоломка по картинці: знайти зайве число за 15 секунд майже неможливо

16:56

Після 9 травня Бахмут стане непотрібним для РФ – СвітанВідео

16:55

"Копія мама": Потап показав дорослого сина-підлітка

16:40

Момент потрапив на відео: путінський "папуга" Пєсков поліз цілувати руки ПугачовоїВідео

16:40

Найсмачніший шашлик в духовці: як приготувати соковите м'ясо без шампурівВідео

16:12

У Росії підірвали відомого письменника-пропагандиста Прилєпіна

16:08

Один боєць вже двічі був в полоні: Україна повернула під час обміну 45 захисників "Азовсталі"ФотоВідео

16:05

"Мріяв повернутися додому з перемогою": окупанти забрали життя 22-річного захисника України

15:56

Новий король Британії Чарльз III розчулився під час поцілунку синаВідео

Реклама
15:22

Що можна зробити зі старої парасольки: 3 незвичайні ідеї

15:21

Коронація Чарльза ІІІ: 5-річний принц Луї став зіркою церемоніїВідео

15:15

У Великій Британії в присутності 2000 гостей коронували Чарльза ІІІ: усі подробиціФотоВідео

15:03

Виведення військ з України та ліквідація режиму Путіна: Пономарьов розкрив документ опозиції РФВідео

14:19

Деякі політики Заходу закликають, щоб Україна не звільняла Крим – представниця ЗеленськогоВідео

14:15

Під час посадки помідорів люди кидають у лунку жменю піску: урожай забезпечений

14:01

У Путіна петляли з інформацією про удар по Кремлю: Жданов пояснив ситуаціюВідео

14:01

Дивовижний психологічний тест: улюблена пора року розкриє таємниці вашої особистості

13:57

Втеча ПВК Вагнера з Бахмута: Пригожин заявив про "передачу позицій" Кадирову

13:08

Ядерне роззброєння Росії: Пономарьов розкрив плани опозиціїВідео

13:00

Бунт Пригожина може стати початком контрнаступу ЗСУ — західні ЗМІ

12:51

Загадка з підступом: потрібно за 10 секунд знайти корову, яка відрізняється від інших

12:08

На Роллс-Ройсі і в чорному капелюсі: Пугачова приїхала на похорон ЮдашкінаВідео

11:59

"Зміцнити росіян у складі ЗСУ і рух опору в РФ": Пономарьов назвав шляхи повалення режиму ПутінаВідео

11:59

Удар дрона по Кремлю: Жданов висунув несподівану версію

11:49

Піхота ЗСУ найближчим часом підніме прапор України над Донбасом і в Криму - СирськийВідео

11:43

Загадка для творчих особистостей: як зрозуміти, яка нитка веде до банану за 7 секунд

11:02

Що потрібно зробити 7 травня, щоб весь рік проблем з грошима не мати: прикмети і що не можна робитиВідео

10:52

Комплекси С-300 в обмін на газ з Росії: Резніков розповів про велику помилку Києва в минуломуВідео

10:34

Після війни РФ платитиме Україні репарації: Пономарьов пояснив механізмВідео

Реклама
10:11

Євробачення-2023: букмекери різко опустили Україну у рейтингуВідео

10:01

"Вічний еволюціонер, що тіло рве": рецензія на фільм "Вартові Галактики 3"

09:52

Patriot у дії: ЗСУ вперше збили гіперзвукову ракету РФ Кинджал

09:40

"Аж до втрати влади Путіним": Жданов розповів, чим загрожує Кремлю парад на Красній площіВідео

09:00

Російські опозиціонери домовилися не заважати один одному - Ілля ПономарьовЕксклюзив

08:59

Окупантів у Мелітополі охопила паніка: спалюють документи та обговорюють втечу - мерВідео

08:58

Сильний гуркіт і клуби диму: у Криму скаржаться на "бавовну" і потужні вибухиВідео

08:20

Чому Пригожин поспішає покинути БахмутПогляд

08:12

Злив документів Пентагону: Путін "кинув" Пригожина, ПВК Вагнер ворогує з МО РФ – WP

07:56

Гороскоп на сьогодні 6 травня 2023: Скорпіонам - катастрофа з грошима, Стрільцям - розлука з близькимиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода веснаМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості страви
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Життя
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти