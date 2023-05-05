Пригожин підняв виття через "м'ясорубку" в Бахмуті та оголосив про "жест доброї волі"

Ватажок бандформувань найманців ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області.
За його словами, захоплені позиції в місті він залишає міноборони країни-агресора РФ. Відповідне звернення Пригожина опубліковано в Мережі.
При цьому "кухар Путіна" в черговий раз "перевів стрілки" на Міноборони РФ, звинувативши його в тому, що його бойовикам не дають снарядів для наступу.
"10 травня 2023 року ми змушені передати позиції підрозділам міністерства оборони", — сказав він.
Пригожин додав, що ПВК "Вагнер" 10 травня залишає Бахмут через "снарядний голод", щоб "зализати рани".
Дивіться відео: Євген Пригожин оголошує про здачу Бахмута
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Що відомо про ситуацію в Бахмуті
Відзначимо, що напередодні Пригожин записав істеричне відео зі звинуваченнями на адресу Сергія Шойгу і Валерія Герасимова. При цьому він показав цілі гори трупів найманців Вагнера, знищених під Бахмутом.
Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.
Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.
Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.
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