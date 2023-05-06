Втеча ПВК Вагнера з Бахмута: Пригожин заявив про "передачу позицій" Кадирову

"Передача позицій" бойовиками РФ в Бахмуті запланована на 10 травня.

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Рамзан Кадиров та Євген Пригожин / скріншот, соцмережі

Ватажок бандформувань ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про те, що передасть захоплені позиції в Бахмуті Донецької області бойовикам Рамзана Кадирова.

За словами Пригожина, "передача позицій" запланована на 10 травня, повідомляє його прес-служба.

"Я вже зв'язуюся з його (Кадирова. — ред.) представниками, щоб передачу позицій почати здійснювати негайно, для того, щоб 10 травня, о 00.00, рівно в той момент, коли за нашими розрахунками ми повністю вичерпаємо свій бойовий потенціал, на наші місця встали наші бойові товариші і продовжили штурм населеного пункту Бахмут", - сказав Пригожин.

відео дня

За словами ватажка Вагнера нібито в Бахмуті під контролем ЗСУ залишилося "трохи більше двох квадратних кілометрів".

Що відомо про ситуацію в Бахмуті

Відзначимо, що напередодні Пригожин записав істеричне відео зі звинуваченнями на адресу Сергія Шойгу і Валерія Герасимова. При цьому він показав цілі гори трупів найманців Вагнера, знищених під Бахмутом.

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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