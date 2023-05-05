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"Ката Маріуполя" Мізинцева призначили заступником командира найманців Пригожина

Анна Ярославська
5 травня 2023, 08:35 оновлено 5 травня, 08:39
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Євген Пригожин говорив про намір запропонувати посаду заступника командира ПВК "Вагнер" Мізінцеву після його звільнення з посади заступника міністра оборони.
Михайло Мізінцев, Євген Пригожин
Михайло Мізінцев отримав посаду в ПВК "Вагнер" Пригожина / Колаж: Главред, фото: скріншот

Колишній заступник голови Міноборони РФ Михайло Мізінцев, який у 2022 році керував бомбардуваннями та блокадою Маріуполя, призначений заступником командира ПВК "Вагнер". Про це повідомили телеграм-канали, афілійовані з найманцями "кухаря" Путіна Євгена Пригожина.

Так, зазначається, що Мізинцев вже побував у таборі додаткової підготовки "вагнерівців".

Мізінцев побував у таборі
Мізинцев побував у таборі "вагнерівців" / скріншот

Раніше Євген Пригожин говорив про намір запропонувати посаду заступника командира ПВК "Вагнер" Мізінцеву після його звільнення з посади заступника міністра оборони РФ.

відео дня

Мізінцев пробув на посаді заступника міністра оборони всього вісім місяців і відповідав за матеріально-технічне забезпечення російських військ. Інформація про його звільнення з'явилася в соцмережах 27 квітня. При цьому з офіційним підтвердженням в Москві не поспішали. У британській розвідці вважають, що це може свідчити про критичні проблеми, з якими зіткнулася Росія на війні в Україні.

Що відомо про Михайла Мізинцева

60-річний генерал-полковник Михайло Мізінцев народився у Вологодській області РФ. У російських пропагандистських ЗМІ його називають "улюбленцем Путіна".

Він раніше очолював операцію в Сирії. Під час війни Росії проти України генерал-полковник очолював облогу Маріуполя. В Україні він використовував тактику, раніше застосовану під час облоги Алеппо. Зокрема, Мізинцев віддавав накази бомбити пологовий будинок і драмтеатр в місті, де ховалися місцеві жителі. В результаті загинули сотні дітей.

Мізінцев був призначений заступником міністра оборони у вересні 2022 року. Там генерал відповідав за матеріально-технічне забезпечення армії.

Нестача боєприпасів у ПВК"Вагнер"

Ватажок бандформувань ПВК "Вагнер" Євген Пригожин знову пішов на відкритий конфлікт з міністром оборони країни-агресора РФ Сергієм Шойгу і начальником Генштабу Валерієм Герасимовим. Причиною послужив гострий снарядний голод у лавах бойовиків Вагнера.

Пригожин опублікував відео, в якому показав ряди трупів своїх найманців і буквально обматюкав керівництво російської регулярної армії. За його словами, нестача боєприпасів досягає у бойовиків 70%.

29 квітня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманцям вистачить боєприпасів всього на кілька днів. "Кухар" Путіна навіть пригрозив міністру оборони РФ виведенням своїх бойовиків з Бахмута.

Пізніше Пригожин запропонував міняти трофейну стрілецьку зброю на артилерійські снаряди.

"Кухар" Путіна вже не вперше скаржиться на "снарядний голод" своїх найманців. Раніше він продемонстрував фотографію з втратами окупантів за добу 21 лютого. За словами Пригожина, загиблих могло б бути в п'ять разів менше, якби керівництво регулярних військ давало "вагнерівцям" снаряди.

Інші новини:

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