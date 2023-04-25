Пригожин зміг повернути собі прихильність Кремля - ISW

"Кухар" Путіна, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зміг повернути собі деяку прихильність Кремля. Про це свідчить наявність у нього повноважень щодо підрозділів, які підпорядковуються Міністерству оборони країни-агресора РФ. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.
Аналітики ISW зазначають, що Пригожин "почав інформаційну операцію з підриву довіри до російських приватних військових формувань, пов'язаних з державою".
Зокрема, Пригожин заявив, що 24 квітня відвідав позиції підрозділів "Потік" і "Олександр Невський". Їх Пригожин охарактеризував як "мікро-ПВК" і розкритикував поганий стан цих підрозділів.
В Інституті зазначили, що, згідно з відкритими даними, батальйон "Потік" є одним з трьох добровольчих загонів держкомпанії "Газпром". Батальйон також є аналогом російського державного бойового резерву ("БАРС"). Батальйон "Потік" підпорядковується ПВК "Редут" Міноборони РФ.
"Пригожин заявив, що ці підрозділи повинні прикривати фланги "Вагнера", і запитав, як ці підрозділи можуть вести бойові дії, якщо у них немає належного постачання та озброєння. Пригожин також розкритикував загальне поширення подібних ПВК, що, ймовірно, свідчить про те, що він розглядає ці нові структури як конкурентів "Вагнера", – повідомляється у звіті.
У ISW відзначили, що заяви Пригожина вказують на те, що "Вагнер" має повноваження щодо підрозділів, що належать російському МО, що, в свою чергу, свідчить про те, що Пригожин повернув собі деяку прихильність Кремля.
Заяви Пригожина про війну в Україні
Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин опублікував статтю, в якій заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну треба поставити "жирну крапку" в цій "СВО", оскільки окупанти вже "досягли запланованих результатів".
Російський політолог і політтехнолог, колишній спічрайтер Володимира Путіна Аббас Галлямов вважає, що недавня стаття ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про завершення війни є не дуже якісною спробою популізму, якій не варто надавати великого значення.
Політолог Олексій Кошель вважає, що ватажок бандформувань ПВК Вагнер Євген Пригожин "зійшов з рейок", граючи в політичні ігри. Він переконаний, в тому, що у "кухаря Путіна" виразно простежується зрив. Разом з тим він вважає, що Кремль вже підготував сценарій та "виправить" Пригожина досить суворим способом — або "Новачком", або автокатастрофою.
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