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Пригожин зміг повернути собі прихильність Кремля - ISW

Анна Ярославська
25 квітня 2023, 08:04 оновлено 25 квітня, 08:10
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Нещодавно "кухар" Путіна Євген Пригожин розкритикував батальйони, які підпорядковуються Міноборони РФ.
Пригожин, Путін, Шойгу
Пригожин повернув собі прихильність Кремля - ISW / Фото: скріншот, Міноборони РФ

"Кухар" Путіна, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зміг повернути собі деяку прихильність Кремля. Про це свідчить наявність у нього повноважень щодо підрозділів, які підпорядковуються Міністерству оборони країни-агресора РФ. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що Пригожин "почав інформаційну операцію з підриву довіри до російських приватних військових формувань, пов'язаних з державою".

Зокрема, Пригожин заявив, що 24 квітня відвідав позиції підрозділів "Потік" і "Олександр Невський". Їх Пригожин охарактеризував як "мікро-ПВК" і розкритикував поганий стан цих підрозділів.

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В Інституті зазначили, що, згідно з відкритими даними, батальйон "Потік" є одним з трьох добровольчих загонів держкомпанії "Газпром". Батальйон також є аналогом російського державного бойового резерву ("БАРС"). Батальйон "Потік" підпорядковується ПВК "Редут" Міноборони РФ.

"Пригожин заявив, що ці підрозділи повинні прикривати фланги "Вагнера", і запитав, як ці підрозділи можуть вести бойові дії, якщо у них немає належного постачання та озброєння. Пригожин також розкритикував загальне поширення подібних ПВК, що, ймовірно, свідчить про те, що він розглядає ці нові структури як конкурентів "Вагнера", – повідомляється у звіті.

У ISW відзначили, що заяви Пригожина вказують на те, що "Вагнер" має повноваження щодо підрозділів, що належать російському МО, що, в свою чергу, свідчить про те, що Пригожин повернув собі деяку прихильність Кремля.

Заяви Пригожина про війну в Україні

Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин опублікував статтю, в якій заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну треба поставити "жирну крапку" в цій "СВО", оскільки окупанти вже "досягли запланованих результатів".

Російський політолог і політтехнолог, колишній спічрайтер Володимира Путіна Аббас Галлямов вважає, що недавня стаття ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про завершення війни є не дуже якісною спробою популізму, якій не варто надавати великого значення.

Політолог Олексій Кошель вважає, що ватажок бандформувань ПВК Вагнер Євген Пригожин "зійшов з рейок", граючи в політичні ігри. Він переконаний, в тому, що у "кухаря Путіна" виразно простежується зрив. Разом з тим він вважає, що Кремль вже підготував сценарій та "виправить" Пригожина досить суворим способом — або "Новачком", або автокатастрофою.

Інші новини:

новини Росії Володимир Путін Євген Пригожин ПВК Вагнер Сергій Шойгу
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