'Уже все почалося': наляканий Пригожин в істериці заявив, що ЗСУ пішли в наступ

Російський терорист пожалівся, що "ворог активізувався за межами історичних кордонів України".

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Пригожин в істериці заявив, що ЗСУ пішли в наступ / Генштаб ЗСУ, соцмережі

Керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що Збройні сили України розпочали свій довгоочікуваний контрнаступ. Окрім того, "кухар Путіна" в шаленій паніці стверджує, що найближчим часом розпочнеться активна фаза. Про це повідомляє пресслужба Пригожина.

"Я вважаю, що наступ української армії вже, власне кажучи, почався. Ми бачимо високу активність ворожої авіації, високу активність по периметру і всередині нашого фронту. Якщо всередині наш фронт ми контролюємо, то по периметру, на жаль, ситуація виглядає не найкращим чином. І тому наші фланги... наскільки вони надійні... я поки що промовчу із вічливості", - сказав ватажок бойовиків.

Також Пригожин пожалівся, що "ворог активізувався за межами історичних кордонів України". Він пояснив, що має на увазі "ситуації з поїздами, безпілотниками" та інше.

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"Уже все пішло. Коли це перейде в активну фазу? Думаю, що найближчим часом. Можливо, найближчими днями", - в істериці заявив російський терорист.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно глава Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі заявив, що завдяки допомозі західних країн Сили оборони України готові і до наступальних дій, і до оборони.

"Вони (ЗСУ, - ред.) можуть як вести наступ, так і тримати оборону. Їм належить виконати значну роботу з планування, координації тощо, якщо вони будуть проводити наступальну операцію, але до наступу і оборони вони готові", - сказав Міллі.

Як пише Politico з посиланням на двох європейських чиновників, Київ приховує від союзників деталі майбутнього контрнаступу Збройних сил України, щоби запобігти витоку секретної інформації, яка може зашкодити наступальній операції. При цьому Київ тримає в секреті ці дані й від українських політиків.

За словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі, Сполучені Штати Америки передали Україні майже всю військову допомогу, про яку просила українська влада. Зокрема, йдеться про озброєння, яке потрібне для початку українського контрнаступу. У той же час Кірбі анонсував черговий пакет військової допомоги для українських військових від США.

Дивіться відео - в інтерв'ю Главреду керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що наступ російської окупаційної армії вже "захлинається":

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