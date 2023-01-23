РФ не піде війною на Польщу, але Варшаві варто готуватися до провокацій - генерал

Війна з членом НАТО прискорить падіння режиму Путіна і самої Російської Федерації.

Микола Маломуж / Главред

Країна-агресор Росія постійно загрожує країнам Заходу, але насправді не має потужних засобів впливу на союзників. Єдина реальна загроза - це ядерна зброя. Про це в інтерв'ю Главреду заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

За його словами, всі країни попередили Росію про неприпустимість застосування ядерної зброї та про завдання ударів по РФ, якщо Кремль зважиться на такий крок.

"Інших засобів тиску у Росії немає, хіба що провокації. Їх вона може влаштувати на кордоні, наприклад, це можуть бути прильоти, тобто обстріл території України, коли відбудеться збиття ракети і заліт ракет або уламків на територію Польщі. Також можливі провокації диверсійного формату, наприклад, Росія може випустити свої диверсійні групи на кордоні під прапором України або Білорусі, вони будуть створювати якісь ситуації, які б призвели до подальшої напруги", - сказав Маломуж.

Він додав, що інших форматів тиску на Польщу у Росії немає. Варшаві слід готуватися до різних провокацій.

"Поляки роблять ставку навіть не на Німеччину, а на США та Велику Британію. До того ж, Польща – це член НАТО, тому починати з нею війну РФ точно не буде, оскільки це лише прискорить падіння режиму Путіна і самої Російської Федерації", - резюмував генерал.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що Росія і Білорусь можуть діяти згідно Сувалкського сценарію - напасти на країни Балтії з боку Білорусі. Серйозна загроза може нависнути і над Польщею.

У листопаді 2022 року заступник голови міністерства національної оборони Польщі Марчін Очепа заявив, що імовірність залучення країни у війну дуже висока. Сценарій такого протистояння більше не можна оцінювати просто гіпотетично.

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