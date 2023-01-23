Новий наступ РФ може бути на будь-якому напрямку - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін продовжує відправляти на смерть тисячі росіян.

Володимир Зеленський / скріншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новий російський наступ може відбутися на будь-якому напрямку. Попри величезну кількість втрат, командування РФ продовжує постійно ставити різні завдання перед своїми військовими.

"Наступ може бути з будь-якого боку. Наступ може бути на Півдні або Сході. Він (Путін, - ред.) же ставив за мету вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Ці постійні завдання, сотні, тисячі людей щодня гинуть, а він все одно ставить ці завдання", - заявив президент в інтерв'ю телеканалу ARD.

Зеленський підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін продовжує відправляти на смерть тисячі росіян.

"Його діти не воюють, його діти не вмирають, його діти не страждають. А де його діти та онуки? Може вони на Донбасі? Підтримують там, як він каже, бідних людей, яких ображають? Або вони на окупованих територіях стоять на сторожі порядку? Думаю, що ні. Ми їх не знайдемо з вами. І після війни, і далі. Ці люди будуть жити. Ціна цієї війни - це чужі жертви, не Путіна", - додав президент України.

Наступ РФ в Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія може вже цієї весни піти в новий наступ на Україну. ЗСУ знають про це і намагаються підготуватися якнайкраще, щоб не дати ворогу прорвати оборону. Однак є нюанс, який може перешкодити цій підготовці.

В Інституті вивчення війни також заявили, що РФ готує новий великий наступ на Україну. Аналітики назвали три сценарії.

Тим часом начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозує масштабний наступ сил оборони України вже в березні. Українські війська звільнятимуть Крим і Донбас. Країна-агресорка Росія повинна зазнати остаточної поразки.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. За його словами, реалізації такого сценарію посприяє військова допомога західного світу у вигляді поставок БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Інші новини: