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"Путін дуже себе любить і береже": генерал Маломуж розповів, чи почнеться третя світова війна

22 січня 2023, 20:07
Генерал армії зазначив, що застосування ядерної зброї - це фактично почати третю світову війну.
Путін, Маломуж
Путін, Маломуж / УНІАН, ua.depositphotos.com

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж в інтерв'ю Главреду розповів, чи може ця війна перетворитися на третю світову.

"Сьогодні проти російської агресії об'єдналися практично всі демократичні країни світу. Навіть країни, які раніше особливо не підтримували Україну і курс на надання їй озброєння і були дружніми по відношенню до Росії, наприклад, Греція і Швейцарія, зараз переглянули своє ставлення до дій РФ і почали допомагати українцям" - говорить Маломуж.

Маломуж зазначив, що Фінляндія, яка завжди відчувала загрозу для себе з боку Росії, не втручалася в певні процеси, щоб не злити Москву.

"Сьогодні такі країни або постачають Україні зброю, або надають гуманітарну, політичну або дипломатичну допомогу. Тобто об'єднуються всі. Уявити, що Росія в такій ситуації зможе мобілізувати свої ресурси, щоб протистояти світу, надзвичайно складно", - говорить він.

Генерал армії зазначив, що застосування ядерної зброї - це фактично почати третю світову війну.

"Що стосується ядерного потенціалу Росії, який у неї є і є гарантією безпеки. Застосувати його - це фактично почати третю світову війну і знищити людство. Кілька років поспіль йшла дискусія про контроль над тактичним і стратегічним ядерним озброєнням, і світове співтовариство прийшло до висновку, що чергова світова війна не повинна початися, тому що вона буде означати кінець людства", - говорить він.

Погрожуючи ядерний зброєю, Путін бумерангом отримав потужну відповідь, говорить він.

"Путін порушив цей принцип і погрожує застосуванням тактичної ядерної зброї. Але, почавши ці загрози, Путін бумерангом отримав потужну відповідь: США чітко заявили і довели до відома російського керівництва, що в разі підготовки і розгортання Росією тактичної або стратегічної ядерної зброї вона отримає відповідь – будуть нанесені удари не тільки по Чорноморському флоту, але і по центрах прийняття рішень і центрам, які готують запуски ракет шахтного, морського, авіаційного типу або інших систем. І зараз всі ці процеси контролюється в режимі онлайн. Таку ж позицію зайняли і попередили про це росіян британці, французи, всі країни ЄС і навіть китайці. Всі погоджуються, що потрібно не допустити ядерної війни, а в разі підготовки Росії до неї застосувати всі можливі заходи, в тому числі військові. Якщо так станеться, це буде кінець Росії. Таку ж позицію висловив і прем'єр Індії, ядерної держави", - зазначає Маломуж.

Маломуж вважає, що Путін був змушений припинити цю риторику, "зрозумівши, що це шлях в нікуди, і що в першу чергу може постраждати Росія".

"Адже як тільки стануть помітними будь-які дії з підготовки або розгортання ядерних засобів, відразу ж по Росії буде завдано потужного удару. Ядерна війна стане кінцем людства, коли не буде ні американців, ні англійців, ні росіян, ні китайців – нікого, Земля буде виглядати, як місяць, на ній все вимре. Але Путін - не самогубець, я знаю його особисто. Він навіть від ковіду ховався за 15-метровим столом, зустрічаючись з лідерами інших країн. Він себе дуже любить, береже і боїться за своє життя. Тому дуже малоймовірно, що він зважиться на нанесення ядерного удару і розгортання третьої світової війни. Тому на 99% третьої світової війни не буде, і Путін не посміє наносити удари ядерними засобами", - сказав він.

Ядерний шантаж РФ

Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. Ядерний удар у відповідь по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.

У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерний удар по Росії, в тому числі по Москві.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

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