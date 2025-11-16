Уряд Британії готує радикальні зміни для біженців: чи торкнеться це українців

Глава МВС Британії хоче чіткіше донести до тих, хто прибуває з безпечних країн, що їм не слід вирушати в подорож.

У Британії хочуть обмежити термін перебування біженців

Велика Британія готує радикальну реформу системи притулку

Міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд заявить, що криза на кордоні "вийшла з-під контролю"

Уряд уже вислав майже 50 тисяч нелегальних мігрантів

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд готує наймасштабнішу реформу системи надання притулку за останні роки. Наступного тижня вона представить план, який передбачає обмеження терміну перебування біженців у країні та регулярний перегляд їхнього статусу.

За даними Bloomberg, Махмуд має намір заявити, що криза на кордоні "вийшла з-під контролю" і створює надмірне навантаження на громади. Міністр пообіцяє "зробити все, що потрібно", аби відновити контроль над міграційними потоками.

З моменту приходу до влади Лейбористської партії уряд уже депортував або вислав майже 50 тисяч нелегальних мігрантів - на чверть більше, ніж у попередні 16 місяців. Водночас Махмуд прагне чітко донести до тих, хто прибуває з безпечних країн, зокрема Франції, що їм не слід вирушати в небезпечну подорож через Ла-Манш.

Британське МВС орієнтується на досвід Данії, де кількість шукачів притулку зменшилася після посилення правил. Минулого тижня делегація з Лондона відвідала Копенгаген, щоб ознайомитися з місцевою моделлю. Очікується, що нові правила стануть сигналом: захист у Британії більше не буде автоматично постійним, а міграційна політика стане значно жорсткішою.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Раніше Главред розповідав, що адміністрація президента США Дональда Трампа готується депортувати з країни кілька десятків українців уже в понеділок, 17 листопада.

Крім того, у серпні 2025 року США також оголошували про депортацію українців, не уточнюючи кількість. За даними українського посольства, на кінець травня в депортаційних центрах перебували 24 українці, яких планували вивезти.

Міністерство внутрішньої безпеки США запроваджує новий обов'язковий імміграційний збір у розмірі 1000 доларів для осіб, яким надають або подовжують гуманітарний дозвіл на перебування у США. Нові правила почали діяти з 16 жовтня 2025 року.

Про персону: Шабана Махмуд Шабана Махмуд - британська політикиня пакистанського походження, яка народилася 17 вересня 1980 року. Вона здобула юридичну освіту в Оксфорді, після чого почала кар'єру баристера. У 2010 році Махмуд вперше була обрана до парламенту Великої Британії від Лейбористської партії, представляючи округ у Бірмінгемі. За роки роботи в політиці вона входила до тіньового кабінету, займалася економічними, юридичними та соціальними питаннями. У 2024 році Шабана Махмуд увійшла в уряд і стала першою мусульманкою на посаді міністра юстиції Великої Британії. Пізніше, у 2025 році, вона очолила Міністерство внутрішніх справ - також ставши першою жінкою-мусульманкою на цій ключовій посаді. Її діяльність зосереджена на реформах системи правосуддя, міграційній політиці та питаннях безпеки. Махмуд відома принциповою позицією щодо соціальної рівності та боротьби з дискримінацією, а також критикою проявів етно-націоналізму.

