"Піти на ризик": начальник Генштабу ЗС Франції не відкидає відправки військ в Україну

Росії не слід очікувати, що Захід обмежить свою підтримку України лише поставками зброї, заявив Тьєррі Буркхар.

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Генерал Франції не виключає відправки військ НАТО в Україну / Колаж: Главред, фото: defense.gouv.fr

Начальник Генерального штабу Збройних сил Франції генерал Тьєррі Буркхар не виключає, що французькі війська будуть відправлені в Україну.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін вторгся в Україну з розрахунком на те, що західні країни ніколи не відправлять свої війська на допомогу Києву та будуть лише постачати зброю, передає газета Barron's.

Буркхар наголосив, що країні-агресору Росії не слід очікувати, що Захід обмежить свою підтримку України лише поставками зброї.

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Генерал упевнений, що Захід повинен показати господареві Кремля, що він не зможе і далі слідувати цій логіці, оскільки "ця ідея неправильна".

"Війна в Україні турбує нас, тому що ми залучені до її наслідків. Тому європейці повинні бути здатні піти на ризик, щоб забезпечити безпеку Європи в майбутнє десятиліття", - сказав Буркхар.

Також начальник штабу збройних сил Франції назвав умову закінчення війни в Україні.

"Війна закінчиться, коли Росія припинить нападати", - сказав Буркхар.

Як зазначають журналісти, заява Буркхара пролунала на тлі нещодавніх висловлювань президента Франції Еммануеля Макрона про можливе відправлення західних військ в Україну.

Хто такий Тьєррі Буркгар Тьєррі Буркгар (Thierry Burkhard) - французький генерал, начальник Головного штабу Збройних сил Франції. Закінчив Сен-Сір (випуск імені Вільної Франції), потім Піхотну школу в Монпельє. У 1989 році почав службу у 2-му парашутному полку Іноземного легіону в Кальві, де командував підрозділом командос і в 1992 році отримав звання капітана. До 1996 року став командиром роти з досвідом дій у Гвіані, Іраку, колишній Югославії, Чаді та Габоні. У 2000 році отримав під своє командування батальйон 4-го навчального полку Легіону, пише Вікіпедія. У 2008-2010 роках обіймав посаду начальника штабу 13-ї напівбригади Іноземного легіону в Джибуті. У 2010-2013 роках відповідав за зв'язки з громадськістю в Головному штабі Збройних сил, у 2013-2015 роках був військовим радником Національного центру по боротьбі з тероризмом при адміністрації президента Франції, з 2015 року служив у Центрі планування та проведення операцій Головного штабу Збройних сил Франції.

31 серпня 2018 року Буркгара призначили інспектором сухопутних військ, 2019 року - начальником Головного штабу сухопутних військ. За роки військової кар'єри виконував різні завдання в Кот-д'Івуарі та Афганістані. 22 липня 2021 року призначений начальником Головного штабу Збройних сил Франції після відставки генерала Лекуантра. Першим завданням Буркгара на новій посаді стало здійснення оголошеного скорочення французької військової присутності в зоні Сахеля, де налічувалося близько 5000 французьких військовослужбовців. 15 серпня 2021 року розпочалася операція Agapan з евакуації з Афганістану французьких громадян через наступ угруповання "Талібану". 15 серпня 2022 року французькі війська були повністю виведені з Малі, водночас ще в липні Буркахр заявив, що антифранцузькі й антизахідні настрої в цій країні стали реальністю.

Заяви Макрона про відправлення військ в Україну

Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

20 березня Макрон зробив нову заяву щодо відправки військ НАТО в Україну.

"Я вважаю важливим, щоб наша молодь розуміла, що таке конфлікт в Україні", - зазначив президент Франції.

Він додав, що війна триває за "1500 км від наших кордонів, це дуже мало".

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

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