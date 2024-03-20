Макрон про відправлення військ в Україну: "Ми повинні бути готові захищати республіку"

Еммануель Макрон зазначив, що війна триває за "1500 км від наших кордонів, це дуже мало".

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Еммануель Макрон заявив, що демократії потрібно завжди захищати / Колаж: Главред, фото: УНІАН, defense.gouv.fr/

Президент Франції Еммануель Макрон зробив нову заяву щодо відправки військ НАТО в Україну. Зокрема, під час візиту до Марселя він відповів на стурбованість у зв'язку з такою можливістю.

За словами Макрона, страхи є "необхідним усвідомленням", передає TF1 Info.

"Я вважаю важливим, щоб наша молодь розуміла, що таке конфлікт в Україні", - зазначив президент Франції.

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Він додав, що війна триває за "1500 км від наших кордонів, це дуже мало".

Макрон також наголосив, що "наші демократії потрібно завжди захищати", і що "загроза є, тому "ми повинні бути готові захищати республіку".

"Якби Україна впала, якби ми вирішили її покинути (...), наслідки були б прямими для нас, тому що де б зупинилася імперіалістична влада, якби вона могла просунутися так близько до нас?" - сказав президент Франції.

Заяви Макрона про відправлення військ в Україну

Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправку військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона. Пропозиція начальника штабу оборони Франції генерала Тьєррі Буркхарда, як зазначає Даалдер, включала укомплектування оборонних систем, навчання сил в Україні, початок кібероперацій та пропозицію допомоги в розмінуванні.

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

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