Україна не стримає РФ до 2027 року: журналіст передбачає появу армії Франції

Публіцист зазначив, що раніше Франція підписала з Україною та Молдовою гарантії безпеки.

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Макрон введе війська в Україну, вважає Сотник / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Україна не зможе стримати Росію до 2027 року, оскільки на відміну від ЗСУ у противника є перевага в мобілізаційному ресурсі. НАТО доведеться вступити у війну з Росією, вважає редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

Під час чату на Главреді публіцист пояснив, що Макрон анонсував можливе розміщення військ Франції в Україні у разі спроби Росії захопити Одесу через підписані гарантії безпеки з Україною та Молдовою.

Сам Макрон, досиджуючи останній президентський термін, діятиме вже як політик історичного масштабу. Тому в Одесі з'являться підрозділи французьких військ, вважає експерт.

"Макрон підписав договір про гарантії безпеки з Україною, а також і з Молдовою. Він прекрасно розуміє, що шлях для захоплення Молдови у Путіна лежить через Одесу. Тому саме там, в Одесі, будуть розквартировані французькі військовослужбовці. Щойно почнеться зіткнення, ми одразу побачимо підвищення градуса, і НАТО вступить у війну з Росією", - упевнений Сотник.

Дивіться відеоверсію чату з Олександром Сотником:

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я - Саша Сотник) - письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 року підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав із засудженням російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

При цьому, на думку Сотника, Україна не зможе до 2027 року стримувати Росію, просто тому що зараз буде величезне "м'ясне цунамі".

"Путін набере дуже багато "м'яса", у нього великий двоногий потенціал. Я, звичайно, розумію, що в України теж є ще мільйонів п'ять осіб, яких можна мобілізувати. Але - у Путіна більше", - погодився експерт.

Війська НАТО в Україні

Ще в лютому французький лідер Еммануель Макрон зробив заяву з приводу розміщення в Україні військ НАТО . У розмові з союзниками він наголосив, що Захід "зробить усе необхідне, щоб Росія не виграла цю війну".

Потім Макрон уточнив, що Франція готова ввести в Україну війська, якщо Росія ще раз піде на Київ або Одесу. Французьких парламентаріїв також занепокоїли слова президента про те, що у допомозі Україні "більше не існує жодних червоних ліній".

Ідею Макрона вже підтримала Польща . Зокрема, глава МЗС країни Радослав Сікорський зазначив, що подібний випадок в історії вже мав місце під час Корейської війни в 1950-1953 роках. Тоді коаліція держав вирушила на допомогу країні за рішенням Ради безпеки ООН.

Крім того, відправленням військ в Україну зацікавилися Литва та Естонія.

"Я вітав ідею направлення місій на територію України і досі вважаю, що нам слід обговорити цю ідею. Звичайно, найкраще було б, якби ми всі одноголосно погодилися з необхідністю цього і дуже добре оцінили ту розвідувальну та іншу інформацію, яку ми маємо в своєму розпорядженні", - заявив президент Литви Гітанас Науседа.

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