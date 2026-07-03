Повіяло "Новоросією": у Навроцького захід України назвали "Східною Малопольшею"

Голова Канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький озвучив неоднозначну заяву.

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Збігнєв Богуцький застосував термін "Східна Малопольща" до земель України / Колаж: Главред, фото: facebook.com/ZbigniewBoguckiPL, pixabay.com ​

Ключові тези:

Польський чиновник назвав захід України Східною Малопольшею

Канцелярія Навроцького засудила створення пантеону в Україні

Богуцький назвав героїзацію Бандери перешкодою на шляху до Заходу

У канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького західні області України назвали "Східною Малопольшею" - терміном, який використовувався в Польщі у міжвоєнний період стосовно українських земель. Також там розкритикували рішення Верховної Ради про створення "Українського національного пантеону".

Гучна заява пролунала з вуст голови Канцелярії президента Польщі Збігнєва Богуцького, передає Rzeczpospolita.

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Польський чиновник прокоментував рішення Києва щодо вшанування діячів визвольного руху та заявив, що героїзація Степана Бандери та УПА нібито суперечить "західним цінностям". При цьому у своїй заяві він використав формулювання "Східна Малопольща" стосовно західних територій сучасної України.

"Це внутрішнє законодавство України, і вона має повне право самостійно ухвалювати такі рішення. Однак питання полягає в тому, чи є вони правильними. На мою думку, а також на думку президента Кароля Навроцького і, я впевнений, більшості поляків, прославлення Бандери та людей, відповідальних за злочини на Волині та в так званій Східній Малопольщі, не веде ані до західного світу, ані до загальних європейських чи трансатлантичних цінностей", - заявив Богуцький.

Зазначимо, що термін "Східна Малопольща" офіційно використовувався польською владою у міжвоєнний період 1918–1939 років для позначення українських земель у складі Другої Речі Посполитої. Тоді польська адміністрація фактично витісняла назви "Західна Україна" та "Східна Галичина" з офіційного вжитку.

Крім того, Богуцький заявив, що Польща "ніколи не погодиться" на прославлення Бандери, а останні рішення України у сфері історичної пам’яті назвав "конфронтаційними".

"Польща та президент Республіки Польща ніколи з цим не погодяться, адже, як він підкреслював, „своїх ми не кидаємо". Голоси жертв Волинської трагедії досі лунають, і їх неможливо заглушити голосами прихильників Бандери", - підкреслив Богуцький.

Журналіст Андрій Смолій, коментуючи заяви представника канцелярії президента Польщі, зазначив, що така риторика нагадує російські наративи про "Новоросію", які Кремль використовував для обґрунтування претензій на українські території.

В Україні створять Український національний пантеон

Як писав Главред, Верховна Рада України дала "зелене світло" масштабному проєкту з увічнення національної пам’яті. 1 липня парламент ухвалив у першому читанні та в цілому законопроєкт № 15360 про створення Українського національного пантеону.

Новий меморіальний комплекс з’явиться в Києві й буде повністю загальнодоступним.

Пантеон матиме особливий правовий статус. Його мета - вшанування видатних діячів, які зробили винятковий історичний внесок у завоювання, відновлення та розвиток української незалежності, армії, культури, науки, мови та громадянського суспільства.

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Про ресурс: Rzeczpospolita Rzeczpospolita - одне з найвідоміших і найавторитетніших польських щоденних видань, що спеціалізується на політиці, економіці, праві та міжнародних новинах. Газета вважається впливовим діловим та суспільно-політичним ЗМІ в Польщі. Заснована в 1920 році, сучасна версія виходить з 1982 року. Видається медіагрупою Gremi Media SA. Штаб-квартира знаходиться у Варшаві. Публікує новини, аналітику, економічні огляди, юридичні матеріали та інтерв’ю. Має репутацію якісного ділового та аналітичного ЗМІ, часто цитується іншими польськими медіа.

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