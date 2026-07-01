В Україні створять Український національний пантеон: Рада підтримала закон

Пантеон буде загальнодоступним меморіальним комплексом і буде розташований у Києві.

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Верховна Рада / Колаж: Головред, фото: t.me/verkhovnaradaukrainy, УНІАН

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Рада ухвалила закон про Національний пантеон

Меморіальний комплекс збудують у Києві

Там вшанують шість категорій видатних українців

Верховна Рада України дала "зелене світло" масштабному проєкту з увічнення національної пам'яті. У середу, 1 липня, парламент ухвалив за основу та в цілому законопроєкт №15360 про створення Українського національного пантеону. За рішення проголосували 287 народних депутатів, про що повідомив парламентар Ярослав Железняк.

Ініціатива створення меморіалу належить Президенту Володимиру Зеленському, який вніс відповідний документ до Ради кількома днями раніше - 28 червня, у День Конституції України.

Яким буде Український пантеон

Новий меморіальний комплекс з'явиться у Києві і буде повністю загальнодоступним. Візуальний проєкт пантеону оберуть за результатами відкритого конкурсу, а замовником робіт виступить Кабінет Міністрів України. При цьому зведення, охорона та подальше утримання меморіального комплексу здійснюватимуться виключно за кошти державного бюджету.

Пантеон матиме особливий правовий статус. Його мета - вшанування найвидатніших діячів, які зробили винятковий історичний внесок у здобуття, відновлення та розбудову української незалежності, армії, культури, науки, мови та громадянського суспільства.

Кого саме вшанують у меморіалі

Згідно з текстом закону, право на увічнення у пантеоні отримають представники шести ключових категорій осіб:

Правителі історичних епох : глави держав або прирівняні до них особи часів Русі, Руського королівства, Гетьманщини (Війська Запорозького), УНР, ЗУНР, Української Держави та Карпатської України.

: глави держав або прирівняні до них особи часів Русі, Руського королівства, Гетьманщини (Війська Запорозького), УНР, ЗУНР, Української Держави та Карпатської України. Президенти України : усі глави сучасної держави, за винятком тих, які були усунені з поста в установленому порядку.

: усі глави сучасної держави, за винятком тих, які були усунені з поста в установленому порядку. Історичні полководці : головнокомандувачі та лідери збройних сил УНР та Української Галицької армії (УГА).

: головнокомандувачі та лідери збройних сил УНР та Української Галицької армії (УГА). Сучасні воєначальники : головнокомандувачі Збройних Сил України під час війни за незалежність країни.

: головнокомандувачі Збройних Сил України під час війни за незалежність країни. Державотворці : особи, які зробили винятковий внесок у відновлення незалежності та загальний розвиток України.

: особи, які зробили винятковий внесок у відновлення незалежності та загальний розвиток України. Світові таланти : лауреати Нобелівської премії (з науки чи літератури), а також видатні діячі науки та культури світового рівня, які були громадянами України, народилися чи проживали на її території, або мали з нею тісний зв'язок.

Останні рішення Верховної Ради - новин за темою

Як писав Главред, Верховна Рада підтримала законопроєкт №6506-1, який посилює соціальні гарантії рятувальників та поліцейських. Він передбачає встановлення мінімального рівня грошового забезпечення на рівні 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, оновлену систему надбавок за вислугу років та структуру виплат.

Раніше депутати Верховної Ради ухвалили в другому читанні законопроєкт №15111‑д, який запроваджує нову систему оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи на кшталт Bolt, Uklon, Glovo, Uber та Airbnb.

Крім того, 28 травня у парламенті ратифікували Меморандум з ЄС про надання 90 мільярдів євро Україні. Підтримали дане рішення 298 депутатів, утримався від голосування 1 нардеп, а не брали участі у ньому ще 11 чиновників.

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Про персону: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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