РФ вдарила дронами по Одеській області: що відомо про поранених та "прильоти"

Серед постраждалих - 42-річна жінка та троє чоловіків віком від 32 до 43 років.

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Росія завдала удару дронами по Одесі / колаж: Главред, фото: Сили ТРО, ua.depositphotos.com

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В Одесі сталися вибухи внаслідок повітряного удару РФ

Серед постраждалих – 42-річна жінка та троє чоловіків

Вибухи прогриміли в Одесі внаслідок повітряного удару країни-агресора РФ у неділю, 16 серпня.

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Одесі зросла, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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"Троє з них госпіталізовані", – написав Кіпер.

Він уточнив, що серед постраждалих – 42-річна жінка та троє чоловіків віком від 32 до 43 років.

Постраждалим надається вся необхідна допомога.

/ Главред

Подробиці удару РФ

На місці події триває ліквідація наслідків атаки. Уточнюється, що росіяни завдали удару реактивним безпілотником по поштовому відділенню в торговому центрі в передмісті Одеси.

"На жаль, на цю хвилину відомо вже про п’ятьох постраждалих. Чотири людини госпіталізовано. Стан одного з постраждалих лікарі оцінюють як важкий. Два житлові будинки зруйновано. На місці триває ліквідація наслідків атаки. Постраждалим надається вся необхідна допомога", - написав він.

Дивіться відео - удар РФ по Одеській області:

/ Скріншот

Експерт про можливе розширення зони ударів РФ

Росія працює над збільшенням дальності застосування FPV-дронів, що в перспективі може призвести до розширення території, яка опиниться в зоні потенційних атак. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, одним із способів вирішити проблему обмеженої дальності керування безпілотниками може стати використання ретрансляторів сигналу. Такі пристрої дозволяють підтримувати зв’язок із дроном на більшій відстані від оператора, потенційно розширюючи можливості його застосування.

Якщо подібні технології будуть ефективно розвиватися, FPV-дрони зможуть становити загрозу не лише для районів безпосередньо біля лінії фронту. Серед міст, які теоретично можуть опинитися в зоні досяжності в майбутньому, експерт назвав Київ і Дніпро.

При цьому для масштабного використання таких систем Росії знадобиться значно збільшити виробництво безпілотників і підготувати більше операторів. Тому розширення зони застосування FPV-дронів залежатиме не тільки від технічних можливостей, а й від виробничих ресурсів та наявності кваліфікованих фахівців.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, російські війська завдали удару по полігону в Київській області, де проходила виставка озброєння. В результаті атаки є загиблі, поранені та руйнування.

Нагадаємо, Юрій Ігнат заявив, що Росія завдала удару по Київській області трьома балістичними ракетами. Одну з них вдалося збити силам ППО.

Раніше повідомлялося, що російська окупаційна армія завдала удару по житлових кварталах Запоріжжя. Серед постраждалих - шестеро дітей, зокрема тримісячне немовля.

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Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) - голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

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