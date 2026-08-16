"Найвидатніший дует усіх часів": рок-хіт повернувся в чарти Billboard через 45 років

У всіх чартах Billboard пісня "Under Pressure" загалом пробула вже близько 300 тижнів.

https://glavred.net/stars/velichayshiy-duet-vseh-vremen-rok-hit-spustya-45-let-vernulsya-v-charty-billboard-10788995.html Посилання скопійоване

Рок-хіт через 45 років повернувся до чартів Billboard / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com/davidbowie

Ви дізнаєтеся:

Як з'явилася композиція "Under Pressure"

Queen і Бові так і не виконали цю пісню разом на сцені

Знаменита композиція Queen і Девіда Бові "Under Pressure", випущена в 1981 році, несподівано знову з’явилася в музичних чартах через понад чотири десятиліття. Цього тижня пісня посіла 24-те місце в рейтингу Billboard Hard Rock Streaming Songs.

Як пише Parade, це чергове підтвердження неймовірної популярності композиції, яка об’єднала дві легендарні постаті рок-музики. Пісня вже пробула 210 тижнів у чарті Hard Rock Streaming Songs, а її найкращим результатом стало 9-те місце.

відео дня

У всіх чартах Billboard композиція загалом перебувала вже близько 300 тижнів. Новий сплеск інтересу до Under Pressure стався через 45 років після її створення під час імпровізованої студійної сесії Queen і Бові у Швейцарії.

Як з’явилася "Under Pressure"

Історія створення пісні не менш незвичайна, ніж її подальша популярність. Девід Бові приїхав до Mountain Studios у Монтре, щоб записати вокальну партію для іншої композиції Queen - "Cool Cat". Однак спільна робота над цією піснею не відбулася.

Натомість Бові та учасники Queen почали імпровізувати в студії. Музиканти не мали заздалегідь підготовлених вокальних партій і поступово склали композицію з окремих музичних фрагментів.

"Усі просто заходять туди без ідей, без нот", - згадував гітарист Queen Брайан Мей в інтерв’ю Rolling Stone.

За його словами, музиканти згодом об’єднали партії, створені під час джему, в єдину пісню.

Сам Бові розповідав, що робота над "Under Pressure" зайняла всього один вечір. За його словами, музиканти використали вже існуючий риф, після чого разом розробили акорди та вокальні партії.

"Пісня була написана з нуля тієї ночі, коли я зайшов до їхньої студії", - згадував Бові. Він зазначав, що кожен із вокалістів самостійно створив свою мелодію, а потім вони разом працювали над текстом.

Особливу популярність здобула басова партія композиції, яка стала однією з найвпізнаваніших в історії рок-музики.

Про гурт: Queen Queen (у перекладі з англ. - "Королева") - британський рок-гурт, який здобув найширшу популярність у середині 1970-х років, і один із найуспішніших гуртів в історії рок-музики, повідомляє "Вікіпедія".

Успіх пісні через десятиліття

"Under Pressure" вийшла в жовтні 1981 року і швидко стала міжнародним хітом. У Великій Британії вона піднялася на перше місце, проте в США її початковий успіх виявився набагато скромнішим.

Музичний історик Фред Бронсон у книзі "The Billboard Book of Number One Hits" зазначав, що на момент співпраці з Бові у Queen вже було два американські сингли, які посідали перше місце, - "Crazy Little Thing Called Love" та "Another One Bites the Dust". При цьому "Under Pressure" у США зупинилася лише на 29-му місці.

Згодом ситуація змінилася. Пісня стала однією з найвпізнаваніших композицій у репертуарі Queen і Боуї та отримала нове життя через багато років після виходу.

Читачі Rolling Stone також визнали "Under Pressure" найвидатнішим музичним дуетом усіх часів. Крім того, видання включило композицію до списку 500 найвидатніших пісень в історії, назвавши її епічним гімном опору.

Queen і Бові так і не виконали пісню разом на сцені

Незважаючи на величезну популярність композиції, Queen і Бові так і не виконали "Under Pressure" разом наживо.

Навіть під час легендарного концерту "Live Aid" у 1985 році музиканти не вийшли на сцену разом. Queen виступили раніше за Бові, проте спільного виконання знаменитого хіта не відбулося.

Тепер, через 45 років після тієї випадкової зустрічі у швейцарській студії, "Under Pressure" продовжує підтверджувати статус музичної класики. Пісня, створена практично за один вечір, знову увійшла до чарту Billboard і довела, що її популярність не залежить від часу.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше "Главред" повідомляв, що український співак Арсен Мірзоян зважився на зміни та показав шанувальникам результати свого перевтілення.

Раніше також популярна українська актриса театру та кіно Христина Корчинська вперше стала мамою і показала фото радісної події.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Девід Бові Девід Бові (справжнє ім'я - Девід Роберт Джонс) - легендарний британський рок-музикант, співак, автор пісень та актор, визнаний одним із найвпливовіших та найінноваційніших артистів XX століття. Бові часто називають "хамелеоном рок-музики" за постійну зміну іміджу, музичних стилів та новаторський підхід до творчості. Артист народився 8 січня 1947 року в Лондоні та помер 10 січня 2016 року в Нью-Йорку. Працював у жанрах глем-рок, арт-рок, електронна музика, поп та неокласика. Створював унікальних персонажів на сцені, найвідомішим з яких став інопланетний рок-ідол Зіггі Стардаст. Автор культових пісень, серед яких "Space Oddity", "Starman", "Heroes", "Let's Dance" та "Under Pressure" (спільно з Queen). Успішно знімався у фільмах, зігравши головні ролі у стрічках "Людина, яка впала на Землю", "Лабіринт" та "Престиж".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред