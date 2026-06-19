Президент Польщі наказав відібрати у Зеленського найвищу нагороду: яка причина

Кароль Навроцький записав промову на майже 13 хвилин про своє рішення.

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Навроцький позбавляє Зеленського ордена Білого Орла / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео x.com/prezydentpl

Ключові тези Навроцького:

Президента Зеленського позбавлять ордена Білого Орла

Причина - рішення України щодо назви підрозділу ЗСУ "Героїв УПА"

Країни без "відмови від тоталітаризму" не повинні вступати до ЄС

Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла - однієї з найвищих державних нагород Польщі. Про це він заявив 19 червня у соцмережі X.

У своєму зверненні, яке тривало близько 13 хвилин, Навроцький наголосив, що орден Білого Орла є не просто нагородою, а символом особливого зв’язку з польською державою та довіри польського народу. За його словами, такі відзнаки вимагають не лише заслуг, а й поваги до цінностей, які становлять основу держави.

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"Тому, з огляду на згоду президента Володимира Зеленського на присвоєння одній із частин Збройних сил України назви "Героїв УПА", після консультацій із капітулою я ухвалив рішення про позбавлення президента України ордена Білого Орла", - заявив Навроцький.

Як зазначають польські ЗМІ, воно потребує також схвалення прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, щоб набрати чинності. Водночас Навроцький наголосив, що це рішення не спрямоване проти українського народу.

"Ми підтримували й підтримуємо Україну, оскільки знаємо, що російська агресія становить загрозу для безпеки Польщі та всієї Європи. У цій оцінці нічого не змінилося. Росія є агресором, а Путін - злочинець, який несе відповідальність за розв’язання війни, що стала для Європи найбільшим збройним конфліктом з часів закінчення Другої світової війни. За кожним бомбардованим житловим районом, за кожною дитиною, змушеною тікати від війни, за кожною родиною, розлученою насильством, стоїть рішення, ухвалене в Кремлі", - сказав він.

Навроцький також заявив, що європейська інтеграція України передбачає готовність до "чесного осмислення складних сторінок історії". Польський лідер заявив, що не допустить вступу до ЄС тих країн, які, за його словами, не готові відмовитися від "культу тоталітаризму та насильства".

"Ці принципи мають бути обов’язковими для всіх. Для тих, хто цього не розуміє, місця в Європейському Союзі бути не може, і Польща, безсумнівно, цього не допустить", - додав Навроцький.

Що стоїть за антиукраїнськими заявами у Польщі - думка експерта

Політолог і викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук вважає, що чергове загострення у відносинах України та Польщі є не випадковим епізодом, а проявом довготривалої стратегічної конкуренції двох найбільших держав регіону. На його думку, скандали довкола історичних та політичних питань періодично повертатимуться незалежно від складу урядів у Києві чи Варшаві.

Експерт зазначає, що ключовим фактором напруги є не лише історія, а й геополітика та економічні інтереси. Польща, за його словами, побоюється посилення ролі України в ЄС, зокрема в контексті розподілу впливу та фінансових ресурсів, що підсилює конкуренцію між двома країнами.

"Коротше кажучи, головна причина — це конкуренція України та Польщі як двох найбільших держав регіону", - підкреслив Олещук, додавши, що попри нинішні суперечки вони навряд чи призведуть до кардинальної зміни позиції Варшави щодо України на етапі євроінтеграції.

Водночас політолог наголошує, що польська політична сцена є неоднорідною, а різкі заяви окремих політиків не завжди відображають позицію уряду. За його словами, попри внутрішні суперечності та емоційні скандали, стратегічна співпраця між країнами зберігатиметься.

Скандал через підрозділ "імені героїв УПА" - що відомо

Як повідомляв Главред, Польща невдоволена через присвоєння підрозділу ЗСУ почесної назви на честь героїв УПА.

МЗС України заявило, що це було ініціативою військових і не спрямоване проти Варшави. Міністр Андрій Сибіга наголосив, що українські захисники заслуговують на повагу, а історичні питання мають обговорюватися фахово, без політичних емоцій.

Згодом польський прем’єр Дональд Туск закликав президентів України та Польщі до прямого діалогу на тлі загострення суперечки, пов’язаної з перейменуванням українського спецпідрозділу на честь героїв УПА. У соцмережі X він наголосив, що дипломатія не дала результатів, тому потрібна особиста розмова, щоб уникнути подальшого загострення.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцин Пшидач раніше попереджав, що Польща може найближчим часом завершити процедуру позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла, якщо Україна не скасує рішення про присвоєння підрозділу ЗСУ назви "Героїв УПА".

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Про персону: Кароль Навроцький Кароль Тадеуш Навроцький (пол. Karol Tadeusz Nawrocki; нар. 3 березня 1983) — новообраний президент Польщі, польський історик, громадський та політичний діяч та діяч місцевого самоврядування. З 2021 року очолює Інститут національної пам'яті. Він вважає себе "громадянським кандидатом", який покладе край "польсько-польській війні". Заявив, що готовий підтримати "будь-який польський уряд, який вимагає ексгумації польських жертв на Волині", а питання історії та соціальної відповідальності називає своїми "розмежувальними лініями". Засуджує спроби применшити наслідки Волинської трагедії задля покращення польсько-українських відносин. Навроцький виступає проти членства України в НАТО чи Євросоюзі, поки країна не визнає відповідальності за геноцид поляків на Волині. Деякі ЗМІ характеризують його позицію як антиукраїнську. Підтримує завершення російсько-української війни мирною угодою, але стверджує, що питання територіальних поступок має вирішувати європейське співтовариство, а також сама Україна. Також рішуче виступає проти Росії, стверджуючи, що вона "є імперіалістичною за своєю основою, незалежно від того, чи це білий терор, червоний терор чи сучасний терор", повдомляє Вікіпедія.

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