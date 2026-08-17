Україну накриє нова хвиля сильної спеки: коли розжарить до +38 °С

Частину країни періодично накриватимуть грозові дощі, місцями з градом та шквалами.

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Погода в Україні з 17 по 23 серпня / Колаж: Главред, фото: magnific.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні 17-23 серпня

Де температура підніметься до +38 °С

Які області накриють грози, град і шквали

Погода в Україні найближчими днями буде теплішою за середні багаторічні показники. Особливо спекотно буде у центральних та південних областях, де в окремі дні температура повітря сягатиме +36…+38 °С. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Водночас західні та північно-західні області періодично накриватимуть короткочасні дощі з грозами. Місцями можливі град і шквали. Найсухіша погода очікується у південно-східній частині країни.

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Погода 17 серпня

У понеділок, 17 серпня, у західних областях вдень місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. На Поліссі можливі град і шквали зі швидкістю 17-22 м/с.

На решті території України опадів не очікується. Вітер буде південно-західним, 3-8 м/с вночі та 7-12 м/с вдень.

Вночі температура становитиме +15…+20 °С. Вдень повітря прогріється до +31…+36 °С. Уздовж морського узбережжя та на Волині буде прохолодніше - +24…+29 °С.

Погода в Україні 17 серпня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода 18 серпня

У вівторок, 18 серпня, вночі у західних областях очікуються значні дощі. Вдень опади поширяться на Одеську, Черкаську та Київську області.

Подекуди можливі грози, град і шквали до 15-20 м/с. В інших регіонах буде переважно сухо.

Вночі температура становитиме +15…+20 °С. Вдень - +31…+36 °С. У західній частині країни температура знизиться до +18…+24 °С.

Погода в Україні 18 серпня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода 19 серпня

У середу, 19 серпня, вночі короткочасні дощі з грозами пройдуть у центральних, північних та північно-східних областях. Вдень опади можливі на крайньому заході.

Місцями прогнозуються шквали 15-20 м/с. На решті території країни буде сухо.

Вночі температура опуститься до +9…+14 °С. Вдень повітря прогріється до +21…+26 °С, а на крайньому сході та Одещині - до +26…+31 °С.

Погода в Україні 19 серпня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода 20 серпня

У четвер, 20 серпня, вночі короткочасні дощі очікуються у північно-західних областях. Вдень на більшій частині території України опадів не буде. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с.

Вночі температура становитиме +13…+19 °С. Вдень у західних та північних областях буде +22…+27 °С, а в центральних, південних та східних регіонах - +29…+35 °С.

Погода в Україні 20 серпня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода 21 серпня

У п’ятницю, 21 серпня, у західних та північно-західних областях місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.

На решті території України істотних опадів не очікується. Вітер вдень буде південним та південно-західним, 7-12 м/с.

Вночі температура становитиме +15…+20 °С. Вдень у північно-західній частині країни буде +25…+30 °С, а в інших регіонах - +32…+37 °С.

Погода 22 серпня

У суботу, 22 серпня, у північних та західних областях збережеться нестійка погода з короткочасними грозовими дощами. В інших регіонах буде сухо та спекотно. Вітер вдень південний та південно-західний, 7-12 м/с.

Вночі температура становитиме +17…+22 °С. Вдень у північно-західних областях буде +25…+30 °С, тоді як на решті території стовпчики термометрів покажуть +33…+38 °С.

Погода 23 серпня

У неділю, 23 серпня, у більшості областей України опадів не очікується. Лише вночі місцями у центральних та північних регіонах можливі невеликі короткочасні дощі.

Вітер буде переважно північним, 5-10 м/с. У північних та західних областях вночі температура становитиме +10…+15 °С, вдень - +23…+28 °С. На решті території вночі очікується +16…+21 °С, а вдень - +29…+34 °С.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Укргідрометцентр повідомив, що 16 серпня погода в Україні буде теплою та переважно сухою. Вночі температура очікувалася в межах +11…+16 °С, вдень - +27…+32 °С, вітер 3–8 м/с за даними повідомлення.

Центр прогнозування космічної погоди повідомив про очікувану геомагнітну обстановку на період 15-19 серпня. Прогнозували, що 17-18 серпня можливе підвищення активності до Kp близько 4, а 19 серпня індекс Kp може вирости до 5, що відповідає слабкій бурі G1.

Як раніше повідомляв Главред, Наталія Діденко розповіло про наближення холодного атмосферного фронту з заходу та його вплив на температуру 17 серпня. Синоптикиня вказала, що це призведе до різкого похолодання в окремих регіонах уже в понеділок.

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Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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