Гучний скандал із Польщею: Сібіга натякнув на кроки України у відповідь

Україна має намір перейти до політики дзеркальних заходів щодо інших країн, наголосив Андрій Сибіга.

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Андрій Сібіга прокоментував загострення у відносинах із Польщею / Колаж: Главред, фото: Facebook А. Сібіги, Pixabay/jwvein

Головне із заяв Сибіги:

Україна буде дзеркально реагувати на недружні дії інших країн

Київ відкритий до дипломатичного діалогу з країнами-партнерами

Україна буде дзеркально реагувати на недружні дії інших країн і закликає країни-партнери до стриманості у взаєминах, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Таким чином він прокоментував в ефірі національного телемарафону ситуацію з позбавленням українського народу в особі президента України Володимира Зеленського польського ордена Білого орла.

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"Безумовно, ця ситуація, це зневага до президента України — адже йдеться не лише про орден, не про позбавлення ордена. Це було проявом неповаги до українського воїна, до українського народу, до нашої історії, до нашого права мати свою історію. Ми не будемо цього терпіти. І ситуація, коли стільки чинних і колишніх президентів об’єднано зайняли таку позицію, свідчить про нашу зрілість, про неприпустимість того, щоб будь-який інший президент іноземної держави надалі диктував нам нашу історію. Крапка. З цим покінчено", – сказав Сибіга.

При цьому він наголосив на відкритості до дипломатичного діалогу з країнами-партнерами.

"Ми знаємо, що 11 липня – теж досить чутлива дата для Польщі. Йдеться про день пам’яті жертв Волинської трагедії. І ми закликаємо до виваженості, ми відкриті до дипломатичного діалогу, вважаємо, що арсенал дипломатичних інструментів має бути задіяний максимально, і ми до цього готові", – сказав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Міністр наголосив, що Україна має намір перейти до політики дзеркальних кроків щодо інших країн, зокрема якщо їхні дії будуть недружніми. "Ми будемо дзеркально відповідати на всі кроки, особливо якщо ці кроки є недружніми, якщо вони виявляють неповагу до нашої країни", – підкреслив Сибіга.

Відмова від польських нагород: що відомо

Третій президент України Віктор Ющенко відмовився від польського ордена Білого орла. Таке рішення він ухвалив на знак незгоди зі спробами переглянути рішення про нагородження президента України Володимира Зеленського. Другий президент України повідомив, що після рішення польської сторони більше не бачить можливості залишатися кавалером ордена Білого орла, яким був нагороджений ще в 1997 році. Пізніше від польської нагороди також відмовився Петро Порошенко.

Скандал навколо ордена Білого орла — новини за темою

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого орла. Тоді в соцмережах публічно пояснили, що це рішення пов’язане з присвоєнням підрозділу Збройних сил України назви "Героїв УПА".

Нагадаємо, раніше глава канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький оприлюднив подробиці. За його словами, позбавлення ордена було виваженим кроком після надання Україні часу на зміну позиції щодо назви підрозділу УПА, при цьому польська сторона відкидає звинувачення у стратегічній помилці.

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський надіслав орден Білого орла президенту Польщі "Новою поштою". Володимир Зеленський пояснив, чому повернув Польщі орден Білого орла, та висловився щодо майбутнього українсько-польських відносин.

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Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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