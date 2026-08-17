Дрони вже досягають Варшави: РФ будує біля кордонів НАТО 10 секретних баз — The Telegraph

Сім із десяти виявлених майданчиків використовували під час нещодавніх обстрілів Києва.

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Таємні бази дронів РФ - нові майданчики досягають Варшави / Колаж: Главред, фото: МО РФ, скріншот

Про що пише The Telegraph:

Розслідування виявило 10 дронових хабів уздовж кордонів РФ

На одній базі - місце для понад 1000 апаратів

Дальність польоту нових "Гераней" - близько 1000 кілометрів

НАТО заявляє про готовність захищати кожен дюйм

Країна-агресор Росія облаштувала щонайменше десять баз із новими пусковими майданчиками для далекобійних ударних дронів уздовж кордонів з Україною та Білоруссю, а новітні модифікації, які з них запускають, здатні досягати Варшави. За допомогою супутникових знімків та документів, що потрапили в мережу, вдалося ідентифікувати щонайменше 59 нових пускових рейок - механічних напрямних, які замінюють безпілотникам літакового типу злітну смугу, повідомляє The Telegraph.

Частину хабів переобладнали з військових баз і цивільних аеропортів, ще кілька майданчиків просто облаштували серед сільської місцевості.

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Бази російських дронів / Скріншот telegraph.co.uk

Бази російських дронів / Скріншот telegraph.co.uk

Аналіз компанії DroneSec показав, що близько 20 рейок мають подовжену конструкцію - це ознака того, що з них злітають новітні далекобійні дрони Кремля.

Сім із десяти виявлених локацій фігурують у даних відкритого моніторингу під час недавніх масованих ударів по столиці України. Близькість до кордону скорочує час нальоту та допомагає проривати українську протиповітряну оборону, ресурс якої зменшується.

"Герань-5" у радіусі польської столиці

Модернізація іранської платформи Shahed триває без перерв: у Москви з’явилися швидкісні реактивні версії, що долають близько 1000 кілометрів. Саме такий радіус з виявлених майданчиків охоплює Варшаву, хоча прямих ознак підготовки удару по Польщі немає.

"Герань-5" може дістатися до Варшави / telegraph.co.uk

Модифікації дронів "Герань-4" і "Герань-5", згідно з українськими урядовими документами, розганяються до швидкостей, що дозволяють обходити засоби ППО, і несуть боєголовку вагою 90 кілограмів. Головне управління розвідки окремо попереджало, що Росія оснащує "Герані" ракетами "повітря-повітря" для полювання на авіацію, яка прикриває Київ.

​Реактивний дрон "Герань-4" / Інфографіка: Главред

Європейські та американські спецслужби припускають, що Кремль розглядає можливість збройної провокації на польській території, ударів ракет або дронів по критичній інфраструктурі або операцій під чужим прапором із перекладанням провини на Україну.

Що стосується старіших, повільніших модифікацій, то в Москві заявляли про здатність досягати берегів Британії, однак перехоплення таких апаратів на такій відстані виглядає майже гарантованим.

​Ударний дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред ​

Поставки на бази забезпечує мережа заводів по всій країні, зокрема виробничий кампус в особливій економічній зоні Алабуга в Татарстані, який випускає 6000 одиниць на рік. На одному з об’єктів облаштували сховища, розраховані на понад тисячу апаратів одночасно, а на кількох ключових локаціях добудовують додаткові рейки.

Ефект від такого будівництва оцінив співзасновник і керівник DroneSec Майк Моннік, який працював із супутниковими знімками.

"Це розширення пускових майданчиків показує, як Росія наростила здатність підіймати в повітря більшу кількість дронів і водночас використовує технології, щоб ускладнити перехоплення саме тих типів апаратів, що застосовуються. Ці два елементи разом дають змогу нарощувати загальну кількість безпілотних авіаційних систем для атак на Україну та ускладнюють українським силам збивання нових російських конструкцій", - зазначив Моннік.

У НАТО на запит журналістів відповіли, що готові захищати кожен дюйм своєї території й продовжуватимуть посилювати готовність до стримування будь-яких загроз, зокрема від безпілотників.

"Дрони фундаментально змінили характер сучасної війни і стали вирішальним фактором на полі бою. Ми стрімко нарощуємо здатність виробляти, застосовувати та нейтралізувати дрони у великих масштабах", - заявив представник НАТО.

Армія РФ стала значно небезпечнішою - Forbes

Російська армія навчилася адаптуватися до умов війни з використанням дронів значно швидше, ніж на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Як пише видання Forbes, за чотири роки повномасштабної війни Росія створила збройні сили, здатні розпізнавати зміни на полі бою, засвоювати уроки та впроваджувати їх у всі ланки армії. Хоча Україна не раз змінювала ситуацію на фронті завдяки власним інноваціям, темпи навчання противника суттєво зросли.

"Чим довше триває війна, тим краще й швидше росіяни навчаються", - зазначив австралійський генерал-майор у відставці Мік Райан.

Такий процес навчання може виявитися важливішим за будь-який окремий безпілотник, оскільки демонструє, як одна з найбільших армій світу перебудовується під умови поля бою, де дедалі більшу роль відіграють недорогі БПЛА, зазначає видання.

Війна Росії та НАТО - прогнози

Як писав Главред з посиланням на військового оглядача The Independent Роберта Фокса, Кремль готує удар по Європі. У найближчі два місяці російське керівництво може розглядати ситуацію як останній шанс змінити хід війни на свою користь, одночасно нарощуючи активність за межами України.

Росія може готувати провокацію під чужим прапором проти країн НАТО. Розвідки Литви та Польщі фіксують підготовку кінетичних операцій та використання дронів для дестабілізації регіону. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

У квітні 2026 року прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що ризик можливого нападу Росії на країни НАТО слід розглядати як короткострокову загрозу - мова може йти про місяці, а не роки. При цьому він висловив сумніви щодо того, наскільки ефективно союзники, зокрема США, зможуть виконати свої зобов’язання щодо захисту Європи.

Росія готує удар: експерт розкрив загрози для Варшави

Польське суспільство відкидає саму можливість прямого російського нападу на країну, покладаючись на захист НАТО. Про це повідомив директор Центру досліджень громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв’ю Главреду.

Наскільки серйозно поляки взагалі сприймають ризик прориву Сувальського коридору або гібридної атаки з боку РФ - питання, яке викликає подив в Україні.

"Поляки дійсно не вірять у такий сценарій та покладаються на НАТО. Переважна більшість поляків відкидає саму можливість прямого російського нападу на Польщу. Якщо поляки ще допускають ймовірність гібридної операції проти країн Балтії, то в таку операцію РФ проти Польщі вони просто не вірять, вважають, що американці та НАТО їх захистять, що стаття 5 Статуту НАТО спрацює на користь Польщі", - зазначив Кулик.

5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Незважаючи на те, що Росія вже перевіряла польську протиповітряну оборону, у Варшаві переконані у власній непохитності перед агресором.

"Поляки переконані, що загроза для Польщі з боку Росії перебільшена українцями - мовляв, Україна поза Альянсом, а Польща в його складі, і це їх захистить. І це усталена думка в польській політиці. Україна ж дивується, як поляки не бачать загрози, тим більше, що Росія вже перевіряла поляків та їхню ППО. Поляки дійсно не бачать загрози, вважають себе захищеними й переконані, що Росія не піде на конфлікт із НАТО. Тому вони недооцінюють можливість гібридних атак з боку росіян", - пояснив директор центру.

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Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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