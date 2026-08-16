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Світ наближається до нової ядерної гонки: WP попередила про небезпеку

Віталій Кірсанов
16 серпня 2026, 21:20
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Автори статті зазначають, що держави фактично "сомнамбулічно вступають" у нову гонку озброєнь.
Світ наближається до нової ядерної гонки
Світ наближається до нової ядерної гонки / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Китай і КНДР змінюють баланс сил
  • Нові ядерні держави можуть посилити ризики

Міжнародна система контролю над ядерними озброєннями, яка створювалася протягом десятиліть, поступово втрачає ефективність. На цьому тлі світ наближається до нового етапу ядерного протистояння. Про це йдеться в аналітичному матеріалі The Washington Post.

Автори статті зазначають, що держави фактично "сомнамбулічно вступають" у нову гонку озброєнь. Один за одним припиняють діяти договори, що обмежували ядерні арсенали, а країни, які раніше виключали можливість створення власної ядерної зброї, починають змінювати свою позицію.

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Однією з найважливіших подій стало припинення дії нового Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь між США та Росією. Угода була підписана у 2010 році адміністрацією Барака Обами, а у 2021-му продовжена Джо Байденом. Документ встановлював обмеження на стратегічні ядерні арсенали двох найбільших ядерних держав.

Після закінчення терміну дії договору Вашингтон і Москва, на які припадає близько 86% світового ядерного арсеналу, вперше з 1972 року залишилися без аналогічної угоди.

Китай і КНДР змінюють баланс сил

При цьому колишня модель контролю над озброєннями, заснована переважно на домовленостях між США та Росією, вже не відповідає нинішній ситуації.

За даними The Washington Post, Китай має понад 600 ядерних боєголовок і продовжує активно розширювати свій арсенал. При цьому Пекін відмовляється долучатися до переговорів із Вашингтоном і Москвою.

Північна Корея, за оцінками, має близько 50 готових ядерних боєголовок і володіє матеріалами ще для кількох десятків. Переговорний процес із Пхеньяном не ведеться з 2019 року.

На цьому тлі зростають побоювання Південної Кореї та Японії щодо надійності американських гарантій безпеки.

У Південній Кореї, як зазначає видання, близько 70% населення вже виступають за створення власної ядерної програми.

Японія поки що офіційно дотримується трьох неядерних принципів - не володіти ядерною зброєю, не виробляти її та не допускати її розміщення на своїй території. Однак позиція японської влади поступово стає менш категоричною. Прем’єр-міністр Санае Такаїчі стала обережніше висловлюватися щодо чинної політики, а міністр оборони Сінджіро Коїдзумі в липні закликав відкрито обговорювати ядерне питання.

Нові ядерні держави можуть посилити ризики

Деякі експерти вважають, що поява нових ядерних держав потенційно здатна створити додатковий баланс сил. Зокрема, ядерні арсенали Південної Кореї та Японії могли б стати противагою Китаю та Північній Кореї, а США отримали б можливість скоротити військову присутність у регіоні.

Однак автори публікації попереджають про серйозні ризики такого сценарію. Чим більше країн отримують можливість використовувати ядерну зброю, тим вища ймовірність помилкових рішень, технічних збоїв або неправильної оцінки намірів супротивника.

Особливу небезпеку становить невелика географічна відстань між потенційними учасниками конфлікту. У разі кризи у сторін може виявитися значно менше часу для прийняття рішень, що збільшує ймовірність катастрофічного прорахунку.

Як зменшити загрозу ядерної катастрофи

У The Washington Post вважають, що масштабні переговори про повну відмову держав від ядерної зброї в нинішніх умовах виглядають малоймовірними. Тому увагу слід зосередити на конкретних заходах, здатних знизити ймовірність випадкової ескалації.

Серед можливих кроків автори називають попереднє повідомлення про ракетні випробування та великі військові навчання, підвищення прозорості у питаннях, пов’язаних із ядерними арсеналами, а також розширення доступу міжнародних інспекторів.

Окреме значення мають прямі канали зв’язку між ядерними державами. На думку авторів, такі лінії комунікації мають зберігатися навіть у періоди серйозних дипломатичних розбіжностей, зокрема між США та Китаєм.

"Поступові кроки можуть повернути стрілки Судного дня назад", - йдеться у публікації.

The Washington Post нагадує, що чотири десятиліття тому президент США Рональд Рейган і радянський лідер Михайло Горбачов були близькі до укладення угоди про повне знищення ядерної зброї.

Сьогодні подібний сценарій виглядає набагато менш реалістичним. Однак навіть обмежені домовленості між ядерними державами здатні зменшити ймовірність помилки, ескалації та потенційної ядерної катастрофи.

Світ наближається до нової ядерної гонки: WP попередила про небезпеку
Інфографіка: Главред

Чому РФ не застосовуватиме ядерну зброю

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан переконаний, що ядерна зброя не буде застосована.

За його словами, якби Росія була готова застосувати ядерну зброю, вона б почала саме з неї.

"Удар ядерною зброєю по Києву у 2022 році створив би надзвичайно серйозну проблему для України. І зараз росіяни точно не будуть гратися з ядерною зброєю з однієї простої причини: у нас з'явилися засоби ураження, які можуть створити на європейській частині Росії набагато більші проблеми, ніж удар тактичною ядерною зброєю по нашій території", - підкреслив він.

Ядерні погрози Росії - останні новини

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін після Дня Перемоги 9 травня почав погрожувати світу ядерною зброєю.

Глава Кремля заявив, що завершуються роботи над двома системами з малими ядерними енергетичними установками - безпілотним підводним апаратом "Посейдон" і крилатою ракетою глобальної дальності "Буревісник".

"З 2025 року на бойове чергування поставлено ракетний комплекс середньої дальності наземного базування "Орешник", який також може бути оснащений ядерними боєголовками", - сказав Путін.

Раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв зухвало назвав США головним геополітичним суперником Росії й не побоявся пригрозити Америці ядерною зброєю.

З 18 по 21 травня відбулися масштабні російсько-білоруські навчання з застосування ядерної зброї. Загалом до навчань буде залучено понад 64 тис. військовослужбовців та значну кількість техніки, зокрема авіацію та флот.

Міністерство закордонних справ України назвало розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі та спільні ядерні навчання двох диктатур безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки та закликало міжнародних партнерів до жорсткої відповіді.

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Про джерело: The Washington Post

The Washington Post - американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить оперативні новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. З серпня 2013 року належить мільярдерові Джеффу Безосу, пише Вікіпедія.

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