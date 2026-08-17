"Почнуть тиснути": розкрито сценарій масових бунтів у РФ проти режиму Путіна

Більшість населення РФ розуміє: ціна протесту для них занадто висока, вважає Іван Преображенський.

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З’явився прогноз щодо нових заворушень у РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот

Важливе із заяв Преображенського:

Населення РФ розуміє, що ціна протесту для них занадто висока

У РФ у майбутньому існує ризик виникнення ефекту сніжної кулі

Політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський прокоментував ймовірність масових протестів у країні-агресорі РФ проти режиму диктатора Володимира Путіна.

"Найактивніша частина дорослого російського суспільства або сидить за ґратами, або виїхала з Росії, або настільки пригнічена, що боїться публічно вийти на вулицю. Але при цьому є чергове російське "непоротое" покоління, яке виросло за часів Путіна, ніколи не бачило жодної альтернативи і у якого зараз є відчуття, що в нього вкрали життя та майбутнє", - підкреслив він в інтерв’ю "Главреду".

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За словами експерта, найголовніше в сучасній Росії полягає в тому, що абсолютна більшість населення розуміє: ціна протесту для них занадто висока.

"Вони реалістично оцінюють своє життя і не готові сидіти по 5–10 років просто за слова, за дописи в соціальних мережах, а тим більше за вихід на вулицю", - пояснив він.

Співрозмовник вважає, що в РФ існує ризик виникнення ефекту снігової кулі та ефекту соціального спалаху, коли одна подія раптово може призвести до того, що суспільство прокинеться, і це змушує російську владу вживати заходів придушення.

"Я думаю, що зараз почнеться нова хвиля. Але, очевидно, вони зачекають, найімовірніше, до завершення своєї виборчої спецоперації, до 21 вересня, а потім почнуть тиснути й затримувати всіх, кого виявили в процесі цих так званих виборів і так званої реєстрації "Яблука". Чи спрацює це - ще питання", - додав Преображенський.

Дивіться відео - інтерв’ю Івана Преображенського:

Бунт у РФ проти Путіна: журналіст описав можливий сценарій

Журналіст і публіцист Олександр Сотник вважає малоймовірним, що в Росії найближчим часом виникне масштабний народний рух проти влади Володимира Путіна.

За його оцінкою, накопичене невдоволення росіян, швидше за все, проявлятиметься через окремі конфлікти та стихійні протести в різних регіонах. Однак перетворити такі виступи на єдину загальнонаціональну акцію, на думку журналіста, буде вкрай складно.

Сотник вважає, що російські силові структури здатні оперативно втручатися в подібні ситуації та придушувати локальні заворушення ще до того, як вони набудуть широкого розмаху.

Таким чином, замість масового повстання журналіст очікує появи окремих осередків невдоволення, які будуть швидко локалізовані владою. Він вважає, що без координації між протестувальниками та масштабної підтримки населення такі спалахи навряд чи зможуть серйозно загрожувати російському керівництву.

За словами Сотника, сценарій, за якого протести одночасно охоплять значну частину країни й переростуть в організований рух проти Кремля, поки що виглядає малоймовірним.

Раніше політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський прокоментував питання про те, чи починають у РФ розглядати когось на роль наступника диктатора РФ Володимира Путіна.

Як повідомляв "Главред", раніше постало питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться висловлюватися проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Росію чекає переворот. Стратегія Заходу, спрямована на переговори з Путіним, насправді є неефективною, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

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Про персону: Іван Преображенський Іван Преображенський – російський політолог, публіцист і журналіст. Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи. Спеціалізується на внутрішніх політичних процесах у Росії, структурі російської влади, ролі Кремля, міжнародних відносинах. Часто в медіа виступає з аналітикою, що викриває методи управління в Росії, логіку ухвалення рішень у Кремлі та маніпуляції громадською думкою.

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