Потужний вибух у Севастополі: підтверджено ліквідацію зрадника Шагєєва

Вибуховий пристрій підірвали на Столетовському проспекті, коли зрадник проходив повз урну.

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Знищено зрадника Роберта Шагєєва / Колаж: Главред, фото: Astra, Pixabay/ds-grafikdesign

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ІПН зрадника з'явився у списку недійсних номерів фізичних осіб

Вибуховий пристрій підірвали на Столетовському проспекті

Підтверджено знищення 13 серпня 2026 року в окупованому РФ Севастополі зрадника України, колишнього командира підводного човна "Запоріжжя" Роберта Шагєєва, який перейшов на бік окупантів РФ.

Як уточнює "Книга катів" з посиланням на дані бази російської податкової служби, поява ІПН зрадника у списку недійсних номерів фізичних осіб стала першим офіційним свідченням його смерті.

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Як зазначає проєкт, Шагєєв у 2014 році після окупації Криму без бою здав єдиний український підводний човен, порушив присягу та продовжив службу в Чорноморському флоті РФ.

Як пише The Insider, вибуховий пристрій підірвали на Столетовському проспекті, коли зрадник проходив поруч із урною. Від отриманих поранень він помер.

Що відомо про зрадника Шагєєва

Він уродженець смт Приморський, Автономна Республіка Крим, Україна. З 1999 року проходив військову службу за контрактом у Збройних Силах України. Останній контракт було укладено 26 червня 2009 року строком на п’ять років. Військове звання - капітан першого рангу.

Наказом командування ВМС ЗСУ № 201 від 15 жовтня 2013 року призначений на посаду командира великого підводного човна "Запоріжжя" Центру морських операцій ВМС ЗС України.

Під час окупації Криму навесні 2014 року Шагєєв проігнорував директиви про передислокацію військової частини до Одеси. Він мав прибути на нове місце служби (в/ч А2238) до 12 травня 2014 року, але не з’явився. Натомість він відмовився виводити підводний човен "Запоріжжя" на материкову частину України та заявив про намір служити в російській армії.

Після цього, 17 травня 2014 року, наказом начальника Генерального штабу Шагеєв був звільнений з посади командира підводного човна та зарахований у розпорядження.

Після укладення контракту зі збройними силами РФ обійняв посаду заступника командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ.

Шагеєв підозрюється за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 408 - дезертирство та ч. 1 ст. 111 - державна зрада.

Як писав Главред, раніше в Москві стався підрив службового автомобіля співробітників дорожньо-патрульної служби. Інцидент стався за кілька сотень метрів від місця, де кілька днів тому вибухнув автомобіль, у якому загинув російський генерал-лейтенант Фаніл Сарваров.

Нагадаємо, раніше в Москві, на вулиці Ясеневій, вибухнув автомобіль. У ньому перебував 56-річний генерал-лейтенант, начальник управління оперативної підготовки Міноборони РФ Фаніл Сарваров, який воював у Чечні, Сирії та Україні. Від отриманих травм генерал помер.

"Главред" повідомляв, що в березні в Москві вибухнув лімузин, який входить до автопарку кремлівського диктатора Володимира Путіна. Свідки опублікували в соціальних мережах фото палаючого автомобіля Aurus Senat, над яким піднімався густий чорний дим.

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