Антиукраїнська істерія у Польщі: експерт розкрив справжню причину поведінки Варшави

Ексміністр переконаний, що польські діячі використовують чутливу для обох суспільств українську тематику як інструмент внутрішньої мобілізації електорату.

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Чому Польща різко змінила поведінку щодо України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

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Майбутні Польські вибори підігрівають антиукраїнську риторику Варшави

Історичні суперечки стали інструментом виборчої кампанії

Українсько-польські відносини опинилися перед черговим серйозним випробуванням, яке в медіа вже охрестили "війною орденів". Дипломатичний скандал спалахнув після різких заяв президента Польщі Кароля Навроцького щодо української історичної політики та присвоєння імені героїв УПА підрозділу Сил спеціальних операцій.

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Реакція Києва виявилася безпрецедентною: четверо українських президентів, серед яких і Володимир Зеленський, повернули польські державні нагороди. І хоча окремі польські політики, зокрема Дональд Туск і Радослав Сікорський, закликають знизити градус напруги, дискусія про межі втручання Варшави у внутрішні справи України лише набирає обертів.

Чому Польща дозволяє собі диктувати суверенній державі, чиїми іменами називати військові підрозділи чи вулиці - особливо в часи повномасштабної війни? Своє бачення ситуації в інтерв’ю Главреду висловив керівник Центру досліджень Росії, дипломат та колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Стартовий майданчик для виборів 2027 року

На переконання дипломата, коріння конфлікту криється зовсім не в площині історичного примирення чи розбіжностей щодо оцінки минулого. Справжня причина - прагматичний політичний розрахунок польських еліт напередодні майбутніх перегонів.

"Відповідь лежить на поверхні. Мова йде не про історію, не про УПА і не про Армію Крайову - мова йде про політику", - наголошує Володимир Огризко.

Ексміністр переконаний, що польські діячі використовують чутливу для обох суспільств українську тематику як інструмент внутрішньої мобілізації електорату. Зокрема, лідерські амбіції Кароля Навроцького змушують його грати на радикальному полі.

"Насправді Навроцький націлився на майбутні вибори і саме на антиукраїнській істерії планує будувати свою майбутню політичну кар’єру. Вибори в Польщі відбудуться наступного року, тому нинішня ситуація - це своєрідний старт політичної кампанії, яку Навроцький розпочинає вже зараз", - зазначає дипломат.

Нова роль України в Європі

Огризко додає, що на тлі ймовірного відходу Ярослава Качинського від активної ролі головного політичного лідера, Навроцький намагається капіталізувати свій вплив. Він використовує всі доступні публічні та політичні майданчики для гучного старту кампанії перед виборами 2027 року.

У цій ситуації українській стороні важливо розуміти: нинішня криза є тимчасовою та штучно підігрітою зсередини Польщі. Проте Варшаві рано чи пізно доведеться вгамувати свої геополітичні ревнощі й звикати до абсолютно нової, суб'єктної та сильної ролі України в майбутній архітектурі безпеки Європи.

Що стоїть за антиукраїнськими заявами в Польщі - думка експерта

Політолог і викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук вважає, що чергове загострення у відносинах між Україною та Польщею не є випадковим, а є частиною довгострокової стратегічної конкуренції двох найбільших держав регіону. На його думку, періодичні скандали навколо історичних і політичних питань виникатимуть і надалі, незалежно від політичної ситуації в Києві чи Варшаві.

Експерт зазначає, що напруженість зумовлена не лише історичними суперечностями, а й геополітичними та економічними інтересами. Зокрема, Польща, за його словами, побоюється посилення впливу України в ЄС та конкуренції за ресурси й політичні позиції.

"Коротко кажучи, головна причина - це конкуренція України та Польщі як двох найбільших держав регіону", - додав Олещук.

Водночас Олещук підкреслює, що, попри такі суперечності, стратегічна співпраця між двома країнами збережеться, а різкі заяви окремих політиків не завжди відображають офіційну позицію Варшави.

Скандал з орденом Білого Орла - головне

Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла через присвоєння одній із частин Збройних сил України назви "Героїв УПА". Навроцький наголосив, що цей орден є символом довіри польського народу і вимагає поваги до державних цінностей.

Також у канцелярії президента Польщі відкинули звинувачення у стратегічній помилці після скандалу з орденом Зеленського, наголосивши, що рішення було виваженим і передбачало надання Україні часу для зміни позиції щодо назви підрозділу. Польща вважає, що ініціатива щодо назви підрозділу "Героїв УПА" стала причиною цього конфлікту.

Як раніше повідомляв "Главред", Володимир Зеленський повернув Орден Білого Орла президенту Польщі через "Нову пошту". Він також наголосив, що це не впливає на вдячність України польському народу за підтримку в боротьбі з агресією.

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Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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