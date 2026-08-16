Втрати РФ досягли рекордних показників: у Кремлі можуть готувати нову мобілізацію

Фахівці оцінюють співвідношення втрат російської та української сторін приблизно як 8:1 на користь України.

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У Кремлі можуть готувати нову мобілізацію / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

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У Росії можуть оголосити нову мобілізацію

Росіяни втомлюються від війни, але не готові протестувати

Для чого Кремлю може знадобитися нова мобілізація

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія могла втратити близько 1,4 млн військовослужбовців. У 2026 році середні щомісячні втрати російської армії оцінюються приблизно в 30 тисяч осіб. На цьому тлі Москва може розглядати можливість проведення нової хвилі мобілізації після осінніх виборів до Держдуми. Про це пише Forbes.

Згідно з оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, станом на 1 липня загальні втрати РФ на полі бою сягнули приблизно 1,4 млн осіб. При цьому з початку 2026 року російська армія, за підрахунками аналітиків, щомісяця втрачає близько 30 тисяч військовослужбовців.

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Співвідношення втрат російської та української сторін фахівці оцінюють приблизно як 8:1 на користь України.

При цьому, незважаючи на масштабні втрати, російським військам не вдалося досягти суттєвих оперативних результатів під час весняної та літньої наступальних кампаній 2026 року. Про це раніше зазначали аналітики Інституту вивчення війни.

Росія також зазнає серйозних втрат у техніці та серед кораблів Чорноморського флоту. Додатковим фактором тиску на російську економіку стали українські удари по об’єктах нафтопереробної галузі.

У Росії можуть оголосити нову мобілізацію

Зростання втрат і складнощі із залученням нових військовослужбовців можуть підштовхнути російську владу до проведення чергової мобілізаційної кампанії.

Раніше "Медуза" повідомляла, що російські чиновники обговорюють можливість нової мобілізації після осінніх виборів до Державної думи. У свою чергу, аналітики Інституту вивчення війни писали, що в Кремлі розглядають різні сценарії, які можуть забезпечити проведення потенційної мобілізації.

Востаннє Володимир Путін оголошував часткову мобілізацію у вересні 2022 року. Тоді російська влада планувала призвати 300 тисяч резервістів. Надалі Москва переважно компенсувала нестачу особового складу за рахунок контрактників і добровольців, пропонуючи їм значні виплати, високі зарплати та різні пільги.

Однак західні ЗМІ повідомляють, що останнім часом темпи набору добровольців у Росії почали знижуватися.

Росіяни втомлюються від війни, але не готові протестувати

Експерти звертають увагу й на зміни суспільних настроїв у Росії. За їхніми оцінками, дедалі більше росіян відчувають втому від війни, однак це не означає автоматичного зростання протестних настроїв.

Згідно з березневим опитуванням "Левада-центру", 67% росіян вважають за необхідне перейти до мирних переговорів з Україною. При цьому 24% опитаних висловилися за продовження бойових дій.

Разом з тим експерти зазначають, що бажання завершити війну не обов’язково означає готовність російського суспільства вимагати її припинення за будь-яких умов або відкрито виступати проти Кремля.

"Росіяни загалом втомилися від війни і хочуть, щоб вона закінчилася", - заявив доктор Брайан Тейлор, директор Інституту глобальних відносин Мойніхана при Сіракузькому університеті.

За його словами, росіяни розуміють, наскільки затяжним виявився конфлікт: повномасштабна війна проти України, що розпочалася у 2022 році, вже триває довше, ніж Велика Вітчизняна війна проти нацистської Німеччини. Однак втома від бойових дій сама по собі не означає готовності населення виступати за мир на будь-яких умовах або протестувати проти війни.

Для чого Кремлю може знадобитися нова мобілізація

Аналітики припускають, що в разі проведення нової мобілізаційної кампанії додаткові сили Росія може спрямувати насамперед на продовження наступу на Донбасі.

Російське керівництво неодноразово заявляло про намір встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями. Однак просування армії РФ у цьому напрямку залишається повільним і супроводжується великими втратами.

Заступник директора Євразійського центру Атлантичної ради Ендрю Д’Аньєрі вважає, що Кремль може розраховувати на збільшення чисельності військ як спосіб досягти поставлених цілей.

За його словами, якщо Путін зважиться на мобілізацію, причиною стане прагнення здобути перевагу на полі бою. Експерт зазначив, що Москва вже кілька років намагається захопити Донецьку та Луганську області, однак її просування залишається повільним і вкрай витратним.

На думку Д’Аньєрі, Кремль може розраховувати, що додатковий приплив військовослужбовців дозволить прискорити наступ. При цьому дані з фронту свідчать про те, що навіть значне збільшення чисельності армії навряд чи гарантує Росії захоплення цих територій.

Експерти також сумніваються, що нова мобілізація здатна кардинально змінити ситуацію на фронті. Сам по собі приріст кількості військовослужбовців не гарантує російській армії прориву та істотної зміни перебігу війни.

Чому Росія не здатна збільшити чисельність армії

"Главред" писав, що, за словами директора програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павла Лакійчука, ворог підготував законодавчу та нормативну базу, зокрема щодо мобілізаційних дій та підготовки силовиків.

Але сама виконавча машина залишається без змін. Полігони, склади, які мають забезпечити підготовку цього контингенту. Вона зараз залишається такою ж, у розмірі 300–350 тисяч.

Поповнення армії РФ - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що російська влада підготувала чергові зміни до законодавства, які дозволять залучати до військової служби ще більше засуджених.

Раніше повідомлялося, що Росія перейшла до фактично примусового набору на війну проти України: чоловіків призовного віку затримують на вулицях, біля місць роботи або під приводом перевірки документів, оскільки добровільна вербовка припинилася.

Напередодні стало відомо, що російська влада продовжує створювати передумови для можливого оголошення мобілізації й водночас готується до ймовірних внутрішніх заворушень.

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