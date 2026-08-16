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Федоров назвав терміни, коли Україна зможе вдарити по РФ своєю баллістикою

Віталій Кірсанов
16 серпня 2026, 22:21
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Михайло Федоров вважає, що Україні необхідно випереджати Росію в кожному технологічному циклі та якомога швидше ухвалювати рішення.
Федоров назвав терміни, коли Україна зможе завдати удару по РФ за допомогою своєї балістичної зброї
Федоров назвав терміни, коли Україна зможе завдати удару по РФ своєю балістичною зброєю / Колаж: Главред, фото: wikipedia, t.me/zedigital

Коротко:

  • У червні компанія Fire Point провела випробування балістичної ракети
  • Росія також активно розвиває власні технології

Україна може отримати можливість завдавати ударів по території Росії власними балістичними ракетами в найближчі три-шість місяців. Про це колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив в інтерв’ю CBS News.

Як зазначає видання, дотепер Україна для ударів углиб російської території переважно використовувала далекобійні безпілотники та крилаті ракети. Однак порівняно з балістичними ракетами така зброя рухається повільніше і після виявлення її легше перехопити.

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Росія, у свою чергу, активно застосовує балістичні ракети проти України. Їхня висока швидкість і складність перехоплення створюють додаткове навантаження на українську систему протиповітряної оборони, особливо на тлі обмеженої кількості протиракет.

CBS News нагадує, що в червні українська компанія Fire Point, один із найбільших виробників оборонної продукції в країні, провела випробування балістичної ракети. У перспективі така зброя може дозволити Україні ефективніше відповідати на російські удари.

За словами Федорова, програма розробки української балістики отримала додатковий імпульс під час його роботи на посаді міністра оборони. Він вважає, що Україна зможе здійснити запуск власної балістичної ракети по території Росії ще до кінця 2026 року.

Федоров наголосив, що Україні необхідно випереджати Росію в кожному технологічному циклі та максимально швидко ухвалювати рішення.

"Ми маємо перемагати Росію в кожному технологічному циклі та ухвалювати рішення 24/7", - заявив він.

При цьому колишній міністр оборони зазначив, що Росія також активно розвиває власні технології та прагне швидко впроваджувати нові розробки. За його словами, технологічне змагання між двома країнами триває, тому Україні необхідно постійно прискорювати розробку та впровадження нових озброєнь.

Федоров назвав терміни, коли Україна зможе вдарити по РФ своєю баллістикою
Інфографіка: Главред

Чому Україна не зможе запустити виробництво балістичних ракет до кінця війни - коментар експерта

Серійного виробництва балістичних ракет в Україні не варто очікувати до закінчення війни. Про це повідомив директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський в ефірі телеканалу "Київ24".

Головна перешкода - швидкість, з якою противник змінює систему перехоплення. Рішення, які сьогодні пробивають захист, через кілька місяців можуть виявитися марними, тому кожен виріб проходить безперервне доопрацювання.

"Конвеєрного виробництва до кінця війни не буде. Бо будь-який засіб, який ми запускаємо на ворожу територію, вимагає постійного оновлення. Відповідно, говорити про серійне виробництво поки що зарано", - зазначив Храпчинський.

Класична модель, за якої підприємство штампує вироби одного типу, працює в іншій ситуації, переконаний Храпчинський: коли озброєння накопичують на складах або витрачають під час полігонних стрільб. У бойових умовах цикл інший - параметри та можливості виробу переглядаються кожні три-шість місяців.

Вихід експерт вбачає в архітектурі самих виробів: конструкція має дозволяти швидко замінювати окремі вузли, не переробляючи всю платформу.

"Саме тому я наголошую, що будь-яка сучасна зброя має бути модульною", - додав Храпчинський.

Українська балістика - головне

Як раніше повідомляв Главред, головний конструктор і співвласник української оборонної компанії Fire Point Денис Штилерман оприлюднив відео запуску неназваної української ракети. Коментуючи відео, Штілерман коротко написав: "Краса". При цьому він не розкрив жодних подробиць - ані назви ракети, ані характеристик, ані місця проведення запуску.

Удари українськими балістичними ракетами по Москві почнуться цієї осені, а конкретний місяць визначатимуть результати стендових випробувань двигуна. Про це повідомив Денис Штилерман.

Україна провела перший випробувальний політ нової ракети-перехоплювача FP-7.x для систем ППО, яка має стати дешевшою альтернативою американським ракетам Patriot.

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Про особу: Михайло Федоров

Михайло Федоров - український підприємець і державний діяч. З 29 серпня 2019 року - віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому - народний депутат України IX скликання. Увійшов до списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрових питань. Керівник цифрового напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки та оборони України з 19 березня 2021 року. Член Штабу Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

15 липня Верховна Рада підтримала відставку уряду, який очолювала Юлія Свириденко. Коли стало відомо, що Федорова не буде в оновленому складі Кабміну, частина українців вийшла на акції протесту з вимогою повернути його на міністерську посаду та замінити головнокомандувача ЗСУ.

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