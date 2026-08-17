НАТО відмовилося навчати українців керуванню дронами: у BI пояснили причину

Журналісти видання відвідали спеціально обладнаний полігон у Польщі, де українські військові проходять підготовку.

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НАТО відмовилося навчати українців керуванню дронами / Колаж: Главред, фото: 22-га окрема механізована бригада

Коротко:

Дрони використовуються практично у всіх навчаннях

Безпілотники беруть участь у відпрацюванні бойових сценаріїв

Західні армії переймають український досвід

У рамках нової програми підготовки українських військових на території країн НАТО більше не проводять окремі курси з керування безпілотниками та радіоелектронної боротьби. Як пише Business Insider, причина в тому, що українські військовослужбовці вже мають значний досвід у цих сферах і тепер самі діляться ним із західними союзниками.

Журналісти видання відвідали спеціально обладнаний полігон у Польщі, де українські військові проходять підготовку в рамках багатонаціональної ініціативи "Операція Легіо" під керівництвом Норвегії.

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Основне завдання програми - передати українським військовослужбовцям західний досвід, військові доктрини, навички командування та спеціалізовані знання. При цьому українська сторона сама визначає, які напрямки підготовки для неї є найбільш актуальними.

"Ми не проводимо курсів з дронів. Ми не проводимо курсів з радіоелектронної боротьби", - розповів BI майор Джон, який відповідає за координацію навчальної операції.

За його словами, західні військові зазвичай освоюють керування безпілотниками за допомогою симуляторів та спеціальних смуг з перешкодами. Для українських військовослужбовців цей етап підготовки не потрібен.

"У них чудова підготовка та освіта в галузі дронів і радіоелектронної боротьби. Вони можуть самі з цим впоратися", - пояснив офіцер.

Дрони використовуються практично в усіх навчаннях

Відсутність окремого курсу з керування безпілотниками не означає, що дрони не використовуються на полігоні. Навпаки, вони є невід’ємною частиною практично всіх тренувань, оскільки відіграють таку саму роль і на реальному полі бою.

Українські військові не вчаться керувати безпілотниками з нуля, а відпрацьовують їх інтеграцію в тактику та планування операцій. Зокрема, військовослужбовці вчаться враховувати загрозу з боку ворожих дронів.

Крім того, українські інструктори передають західним військовим власний бойовий досвід застосування безпілотників та РЕБ.

Бригадний генерал Атле Молде зазначив, що українські фахівці постійно перебувають у навчальному таборі як експерти з дронів та радіоелектронної боротьби. Вони розповідають союзникам про те, як обидві сторони застосовують ці технології під час війни.

За його словами, для української армії використання дронів та РЕБ під час різних навчань - як для імітації дій власних підрозділів, так і противника - має "життєво важливе значення".

Як організовано підготовку

У рамках програми діє спеціальний центр дронів, створений у тісній співпраці з українською стороною. Він забезпечує навчання необхідним обладнанням, займається ремонтом техніки та надає військовослужбовцям простір для відпрацювання тактики, проведення експериментів з безпілотниками та застосування технологій, зокрема 3D-друку.

Центр також передає Норвегії та іншим країнам-учасницям програми накопичений Україною досвід сучасної війни з використанням дронів.

Як пояснив Джон, програма підготовки постійно коригується з урахуванням зворотного зв’язку від української сторони. Навчання максимально наближені до реальних бойових умов і враховують особливості місцевості, російську тактику та озброєння, а також техніку, якою розпоряджаються українські підрозділи.

При цьому дрони та РЕБ розглядаються не як самостійний напрям підготовки, а як інструменти, що доповнюють інші навчальні курси.

Безпілотники беруть участь у відпрацюванні бойових сценаріїв

Підготовка українських військових включає медичні, інженерні та піхотні дисципліни. Військовослужбовці відпрацьовують штурмові дії, ведення бою в міській забудові, зачистку окопів, застосування важкого озброєння та надання допомоги пораненим.

Безпілотники інтегровані в усі ці сценарії. Військові використовують їх для розвідки позицій противника та пошуку цілей в окопах. Одночасно під час евакуації поранених військовослужбовці повинні реагувати на атаки безпілотників і навчаються збивати їх за допомогою спеціальної зброї.

Сили умовного противника, що імітують російські підрозділи та використовують бронетехніку, також застосовують дрони. Завдяки цьому українські військові стикаються з ситуаціями, які максимально наближені до реальних умов війни.

Ще одне завдання навчань - вдосконалення процесу прийняття рішень. Безпілотники передають командирам розвідувальні дані з поля бою, після чого ті мають використовувати отриману інформацію для управління підрозділами.

Для підвищення реалістичності частина дронів оснащена імітацією вибухового заряду. Він створює ефект ураження цілі, але не становить небезпеки для учасників тренувань.

Наземні роботизовані системи застосовуються за схожим принципом. Їхня роль в українській армії також поступово зростає: такі платформи можуть використовуватися для атак, перевезення обладнання та евакуації поранених.

За словами Молде, саме українські військовослужбовці пояснюють західним колегам особливості застосування цих систем і діляться практичним досвідом.

Заходу необхідно відновити навички ведення радіоелектронної боротьби

Як зазначає Business Insider, Україна веде не менш інтенсивну боротьбу й у сфері радіоелектронної боротьби. Російські та українські сили постійно намагаються придушувати системи зв’язку та озброєння супротивника, водночас прагнучи забезпечити роботу власних систем в умовах сильних перешкод.

Західні військові розглядають український досвід як надзвичайно важливе джерело знань. Молде вважає, що війна в Україні продемонструвала необхідність для країн-союзників відновити потенціал у сфері РЕБ, якому після закінчення холодної війни приділялося значно менше уваги.

Західні армії переймають український досвід

Досвід України у застосуванні безпілотників змінює традиційну модель відносин між західними інструкторами та українськими військовослужбовцями. У деяких напрямках сучасної війни, що визначають характер бойових дій, українці тепер мають глибші практичні знання, ніж їхні західні колеги.

Особливо це помітно у використанні відносно дешевих квадрокоптерів проти бронетехніки та інших цілей.

Норвегія також отримує нові знання завдяки співпраці з українськими фахівцями. За словами Молде, робота в навчальному таборі дозволяє союзникам щодня навчатися у українських експертів у сфері дронів та РЕБ.

Джон зазначив, що військовослужбовці, які взаємодіють з українськими фахівцями в центрі дронів, потім повертаються до Норвегії та інших країн-учасниць програми й передають отримані знання своїм підрозділам.

Кілька західних партнерів України вже заявляли про необхідність переймати український досвід. Для цього вони запрошують українських операторів дронів на власні військові навчання, щоб їхні військовослужбовці могли вивчати практичні методи сучасної війни.

Таким чином, навчання поступово перетворюється на обмін досвідом: західні країни передають Україні накопичені за десятиліття військові знання, а українські військовослужбовці діляться практичними навичками ведення війни з використанням дронів та РЕБ.

Джон підкреслив, що, зрештою, йдеться про поєднання традиційного військового досвіду країн-партнерів з українською креативністю та компетентністю у сучасній війні, що дозволяє союзникам розвиватися одночасно.

Українські дрони та їхнє ефективне застосування - новини за темою

Як раніше писав Главред, Україна активізувала застосування безпілотників середньої дальності.

Також раніше Україна запровадила нову модель ведення війни: дронно-штурмові підрозділи, що об’єднують піхоту та безпілотні системи в єдину бойову мережу.

У Міноборони зазначають, що йдеться не про окремі групи операторів, а про цілісні бойові підрозділи, де піхота, повітряні дрони та наземні роботизовані платформи працюють синхронно.

Випробування в бойових умовах автономного дрона-перехоплювача проти російських "Шахедів" успішно пройшли в Харківській області.

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Про джерело: Business Insider Business Insider - американський новинний веб-сайт про бізнес і технології, запущений у лютому 2009 року в штаб-квартирі в Нью-Йорку. Портал заснований відомим інтернет-підприємцем Кевіном П. Райаном і є авторитетним аналітичним агентством, на яке посилаються такі видання, як "Нью-Йорк Таймс", та засоби масової інформації, зокрема National Public Radio. За даними самого порталу, що базуються на Google Analytics, у 2014 році його відвідуваність сягнула 221 мільйона осіб на місяць, пише Вікіпедія.

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