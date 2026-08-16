"Ось і все": Слава Дьомін втратив близьку людину

Демін розповів, що понад два місяці рідні намагалися поліпшити стан жінки, але не змогли їй допомогти.

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Слава Дьомін повідомив про горе в родині / колаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

Коротко:

Що сталося з бабусею Деміна

Якими подробицями він поділився

Журналіст і блогер Слава Дьомін повідомив про смерть своєї бабусі.

До публікації в Instagram він додав фото, на якому літня жінка у світлому пальті та блакитній в'язаній шапці стоїть у дверях будинку, спираючись на палицю.

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Дьомін зазначив, що "фізично бабусі більше немає", але в пам’яті вона залишиться назавжди. Більше двох місяців рідні намагалися поліпшити її стан.

Слава Дьомін втратив бабусю / Скріншот Instagram/slavademin_official

"Ось і все... Моєї бабусі більше немає. Але тільки фізично. Адже в пам’яті вона назавжди", - написав Дьомін.

Він додав, що 2,5 місяця родина намагалася поліпшити її стан, однак це не вдалося. Подробиць щодо причини смерті автор не наводить.

Під публікацією вже з'явилися сотні співчуттів. Багато користувачів пишуть слова підтримки та співчуття.

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Про особу: Слава Дьомін Слава Дьомін - український телеведучий, шоумен, автор власного шоу на YouTube "Слава+", куди до нього в гості приходять відомі українські особистості. Шоумен був одружений із Ксенією Міщенко. Пара прожила у шлюбі 13 років і розірвала стосунки у 2021 році. Але офіційно розлучення вони не оформили. Ведучий зізнався, що їм ліньки йти до РАГСу й заповнювати документи. Слава та Ксенія, як вони самі зазначили, залишилися друзями й виховують спільного сина. Слава Дьомін народився у Львові, і в нього було важке дитинство. Його мати била ведучого за будь-який проступок, а тепер він змушений платити їй аліменти.

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