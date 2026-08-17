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Викрутили руку: у Польщі напали на брата і сестру через українську мову

Анна Ярославська
17 серпня 2026, 09:36оновлено 17 серпня, 11:10
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Поліція розслідує напад на українських дітей у Бидгощі.
Поліція, Польща
У Бидгощі напали на українських дітей через те, що вони розмовляли українською / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Що сталося:

  • Брат і сестра зазнали агресії в парку
  • Дітям погрожували, а хлопчику викрутили руку
  • Після нападу до поліції подали заяву

У польському місті Бидгощ чоловік і жінка напали на двох українських підлітків через те, що ті спілкувалися українською мовою. Про це 16 серпня повідомили в Генеральному консульстві України в Гданську.

Інцидент стався з неповнолітніми дітьми 14 серпня в парку біля залізничного вокзалу міста Бидгощ.

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"Двоє неповнолітніх українців, 14-річна дівчинка та 12-річний хлопчик, які є братом і сестрою, зазнали агресії з боку дорослих лише тому, що спілкувалися між собою українською мовою", - йдеться в повідомленні.

Нападники - чоловік і жінка з маленькою собачкою - вдалися не лише до нецензурної лайки та погроз розправи на ґрунті національної нетерпимості, а й до фізичного насильства.

"Вони викрутили руку дитині, зламали іграшковий дрон і кинули уламки в хлопчика", - повідомили в дипмісії.

Генеральне консульство України в Гданську повідомило, що стежить за ситуацією. Консули підтримують постійний зв’язок із матір’ю потерпілих.

Після інциденту до поліції подали заяву. Наразі правоохоронці встановлюють місцеперебування осіб, підозрюваних у нападі.

Як заявили в консульстві, фізичному здоров’ю дітей наразі нічого не загрожує, однак вони пережили "сильний емоційний стрес".

"Ми рішуче засуджуємо будь-які прояви ксенофобії. Питання протидії нетерпимості та забезпечення безпеки українців є одним із ключових під час запланованої найближчими днями в Консульстві зустрічі з керівництвом Поморського воєводства, мерами міст та комендантами поліції. Ми не залишимо цей випадок без належного правового реагування", - йдеться у повідомленні Генерального консульства України в Гданську.

Напади на українців у Польщі - новини

Як писав Главред, троє чоловіків напали на українську пару після того, як почули їхній український акцент. Інцидент викликав широкий резонанс - мер Вроцлава засудив напад, а Генеральне консульство України вимагає повного розслідування.

У Польщі українцю завдали 14 ножових поранень. Двоє чоловіків прикинулися покупцями й напали на українця з ножем. Потерпілий дивом вижив.

У польському місті Радом стався серйозний інцидент за участю громадянина України. Після побутової суперечки чоловік став жертвою групового нападу.

До чого призвели напади на українців у Польщі: думка експерта

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що зростання кількості нападів на українців у Польщі може бути пов’язане з багаторічним посиленням антиукраїнської риторики у внутрішній польській політиці. У результаті тема, яку раніше переважно використовували ультраправі сили, поступово увійшла до політичного мейнстріму.

За його словами, існує серйозна диспропорція в тому, яке місце українсько-польські відносини займають у суспільній дискусії двох країн.

"Насправді ж українсько-польські відносини не входять навіть до топ-10 головних тем у нашому суспільстві. Натомість у Польщі відносини з Україною стабільно входять до топ-3 головних тем. Саме тому польське суспільство набагато більше перегріте, ніж наше", - заявив Кулик в інтерв’ю Главреду.

Кулик вважає, що виправити ситуацію виключно за допомогою заяв політиків буде вкрай складно. Україні необхідно шукати в польському суспільстві політиків і громадських діячів, які виступають за раціональний діалог між двома державами.

Особливу небезпеку експерт вбачає в ситуації, коли жорстка політична риторика починає впливати на поведінку окремих людей.

"Проблема полягає в тому, що використання антиукраїнських наративів переходить від контрольованої ескалації до неконтрольованих вуличних погромів", - зазначив Кулик.

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Про персону: Віталій Кулик

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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