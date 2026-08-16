"Оперативний котел": Світан розкрив деталі масованих ударів по цілях РФ

На материковій частині Росії Силам оборони діяти набагато складніше, ніж на окупованій території України у Криму.

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Роман Свитан розповів про протидію окупантам РФ / колаж: Главред, фото: МО РФ, скріншот

Найважливіше із заяв Світана:

Ракетні установки РФ у Криму вражали під час запусків

На материковій частині Росії Силам оборони працювати набагато складніше

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан відповів на запитання про ураження ракетних установок, які РФ використовує для нанесення ударів по українських містах.

Як він підкреслив в інтерв’ю "Главреду", частина пускових установок РФ у Криму була уражена безпосередньо під час запусків по Україні.

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"Крим - це оперативний географічний котел. Там майже не можна пересуватися. Є кілька точок, де можна сховатися або укритися. Там достатньо наших партизанів, які працюють. Є засоби радіорозвідки, які відстежують положення російських пускових установок. Є ті самі літаки дальнього радіолокаційного виявлення та розвідники, безпілотники, які можуть відстежувати положення установок", - каже експерт.

За його словами, Силам оборони України працювати в окупованому Криму набагато простіше, адже всі локації відомі, також відчувається допомога місцевого опору.

"Але як ви будете працювати на російській території? Крим - це наша територія, там у цьому сенсі простіше. А на території Росії вони можуть пересуватися на сотні кілометрів вправо, вліво, вперед, назад. Вони можуть дуже легко змінювати місце розташування. Ви просто не встигаєте розрахувати алгоритм їхнього переміщення й перехопити їх на якійсь ділянці", - пояснив він.

Крім того, українська армія не бачить російську територію так добре, як Крим: "Умовний AWACS бачить Чорне море, Крим, сухопутний коридор, частину Донецької області. А Брянську, Курську і навіть частину Бєлгородської та Воронезької областей він уже просто не бачить. Тому визначити місце розташування російської пускової установки на конкретному етапі вже просто нічим. Можна спробувати за допомогою супутників. Але росіяни теж знають, коли супутники пролітають, коли вони їх бачать, а коли - ні. У них є графіки прольоту військових супутників, і вони також уникають спостереження".

/ Главред

Світан додав, що на материковій частині Росії працювати набагато складніше, ніж на окупованій території України в Криму.

"У Криму у нас це виходить, а в Курській чи Брянській областях - вже значно складніше. До речі, саме тому росіяни й перевезли туди пускові установки. Не тільки "Іскандери", а й "Бастіони" для запуску "Цирконів" та "Оніксів", - підсумував він.

Удари по цілях РФ: важливі деталі

Сили безпілотних систем України заявили про проведення масштабної операції під назвою "Кримський рубильник" на території тимчасово окупованого Росією Криму.

За словами командувача СБС Роберта Бровді з позивним "Мадяр", під час операції українські безпілотники завдали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури та позиціях російських засобів протиповітряної оборони в Криму, а також на інших окупованих територіях.

Удари по Криму - новини за темою

Як повідомляв "Главред", раніше Крим зазнав чергової атаки безпілотників. У Керчі, Феодосії, Щолкіно та Красноперекопську лунали вибухи.

За даними моніторингових каналів, під удар потрапили підстанція в Радянському районі та нафтобаза "ТЕС-Термінал-1" у Керчі. Через атаку окупаційна влада тимчасово перекрила рух по Керченському мосту.

Крім того, радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що це може бути лише початком, а на російських окупантів на півострові попереду чекають серйозні проблеми. За його словами, про наслідки майбутніх дій України росіяни "будуть згадувати з жахом".

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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