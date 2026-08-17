Не називала Панеттьєрі мамою: де зараз 11-річна дочка Кличка, яка втратила матір

Після трагічної звістки про смерть 36-річної актриси Гайден Панеттьєрі в мережі знову заговорили про її єдину доньку Каю-Євдокію.

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Гайден Панеттьєрі - дочка / колаж: Главред, фото: instagram.com, Гайден Панеттьєрі; facebook.com, Гайден Панеттьєрі

Ви дізнаєтеся:

Де зараз мешкає 11-річна Кая-Євдокія

Якими були стосунки між донькою та матір'ю Гайден Панеттьєрі

Сьогодні, 17 серпня, стало відомо про раптову смерть 36-річної актриси Гайден Панеттьєрі - екс-нареченої Володимира Кличка та матері його доньки. Главред розповість, що відомо про дитину боксера та покійної актриси.

Коли народилася дочка Володимира Кличка та Гайден Панеттьєрі

Історія кохання легендарного українського боксера Володимира Кличка та американської актриси Гайден Панеттьєрі розпочалася з заручин у 2013 році. Уже 9 грудня 2014 року на Гаваях у пари народилася донька, якій дали подвійне ім’я - Кая-Євдокія. Влітку 2015 року малятко охрестили в Києво-Печерській лаврі.

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Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі з дочкою / фото: facebook.com, Гайден Панеттьєрі

Чому донька Гайден Панеттьєрі не жила з матір’ю

Після розставання пари у 2018 році та через проблеми актриси із залежностями вихованням дівчинки зайнявся батько. Кличко перевіз доньку до Києва, де вона росла під опікою батька та бабусі Віри Ульянівни.

Незважаючи на те, що Кая-Євдокія постійно живе з батьком, з матір’ю вона зберігала теплі стосунки. У програмі CBS Mornings Панеттьєрі зізнавалася, що відстань не завадила їм налагодити чудові стосунки - вони часто телефонували одне одному й бачилися при першій-ліпшій нагоді.

Як виглядає дочка Гайден Панеттьєрі та Володимира Кличка / фото: twitter.com, Гайден Панеттьєрі

Що Гайден Панеттьєрі розповідала про доньку

За словами Панеттьєрі, з віком донька ставала дедалі ближчою до неї.

"Їй зараз 11, і вона дзвонить матусі дедалі частіше", - повідомляла актриса.

Незважаючи на це, донька не називала Гайден "мамою". Натомість вона зверталася до неї на ім’я Брітні - на честь героїні фільму "Досягни успіху: Все або нічого", яку Панеттьєрі зіграла на екрані. Як з’ясувалося, друзі Каї-Євдокії виявилися великими фанатами цієї комедії.

"Я зрозуміла, що вона говорить про "Досягни успіху: Все або нічого", тому що її друзі - фанати "Досягни успіху: Все або нічого", - розповідала знаменитість.

Володимир Кличко з дочкою / фото: twitter.com, Хайден Панеттьєрі

Гайден Панеттьєрі померла - причина смерті

Американська актриса та колишня наречена Володимира Кличка Гайден Панеттьєрі раптово померла на 37-му році життя. Про трагедію повідомив її батько Скіп Панеттьєрі, попросивши шанувальників і журналістів поважати приватність родини в цей важкий період. Офіційні причини смерті зірки серіалів "Герої" та "Нешвілл" поки що не розголошуються.

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Про персону: Гайден Панеттьєрі Гайден Панеттьєрі - американська актриса та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському фільмі "Згадуючи титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.

З 2009 року Гайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком; їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.

У колишньої пари є дочка - Кайя-Євдокія Кличко

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