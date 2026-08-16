Швейцарія допоможе відновити Лавру в Києві: Сибіга відреагував

Швейцарія виділить кошти на відновлення Києво-Печерської лаври після російського удару.

https://glavred.net/ukraine/shveycariya-pomozhet-vosstanovit-lavru-v-kieve-sibiga-otreagiroval-10788986.html Посилання скопійоване

Швейцарія допоможе відновити Лавру в Києві / колаж: Главред, фото: x.com/andrii_sybiha, t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

Швейцарія надасть Україні близько 730 тисяч доларів

Рішення Швейцарії привітав Андрій Сибіга

Швейцарія надасть Україні 600 тисяч швейцарських франків, що становить близько 730 тисяч доларів, на відновлення та захист Києво-Печерської лаври. Про це повідомив Федеральна рада Швейцарії.

Виділені кошти планують спрямувати на підготовчі роботи перед реставрацією печерного монастиря, а також на реалізацію заходів щодо збереження історичних споруд та їхнього захисту від можливих подальших пошкоджень.

відео дня

Влада Швейцарії зазначила, що рішення про виділення допомоги було ухвалено після російського авіаудару по території лаври, який стався 15 червня 2026 року.

"Україна й надалі залишається об’єктом інтенсивних російських повітряних ударів", - зазначили у Федеральній раді.

У результаті атаки було пошкоджено Успенський собор та інші історичні споруди на території Лаври. Комплекс є одним із найважливіших релігійних і культурних об’єктів України та входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Рішення Швейцарії привітав в.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, така підтримка має "особливе значення" для збереження української культурної спадщини.

Рішення Швейцарії привітав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він наголосив, що ця підтримка має особливе значення сьогодні - лише за два місяці до 975-річчя Лаври Росія навмисно завдала удару по багатовіковій святині.

"Поки Росія прагне знищити культурну спадщину України та стерти нашу ідентичність, наші партнери підтримують нас у її захисті та збереженні для майбутніх поколінь", - написав Сибіга в соцмережі X.

Міністр подякував Швейцарії за прояв солідарності, а також особисто Жаку Жербе - за те, що той долучився до відзначення річниці в Києві.

"Разом ми захищаємо спадщину України та безцінну частину культурної спадщини Європи та світу", - додав Сибіга.

Удар по Лаврі - останні новини на цю тему

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський заявив про серйозність ситуації. За його словами, удар по Києво-Печерській Лаврі став свідомою спробою знищити українську культурну спадщину, і він висловив упевненість, що Україна дасть гідну відповідь. Дипломатичний тиск з боку міжнародних партнерів посилюється. Ситуація залишається складною.

Нагадаємо, аналізуючи російську пропаганду щодо удару по Києво-Печерській Лаврі, начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ворог використовує брехливі наративи. Це сприяє маніпулюванню громадською думкою та маскуванню агресивних дій Росії.

Як раніше повідомляв "Главред", речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий висловив критику на адресу ЮНЕСКО. Спікер підкреслив, що недостатня реакція міжнародної організації підриває захист культурної спадщини та ускладнює достовірне інформування світу про справжніх винуватців атак на українські об’єкти. Відсутність чіткої позиції посилює міжнародну напруженість.

Інші новини:

Про особу: Андрій Сибіга Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році його було призначено заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України, йдеться в матеріалі "Главреда".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред