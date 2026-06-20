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"Стратегічна помилка": у Навроцького жорстко відповіли на скандал з орденом Зеленського

Юрій Берендій
20 червня 2026, 17:21
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У канцелярії президента Польщі пояснили, чому Кароль Навроцький вирішив позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла.
'Стратегічна помилка': у Навроцького жорстко відповіли на скандал з орденом Зеленського
У Навроцького жорстко відповіли на скандал з орденом Зеленського / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що сказав Збігнев Богуцький:

  • У канцелярії президента Польщі відкинули закиди про стратегічну помилку
  • Варшава звинуватила Україну в загостренні через історичні питання
  • Зеленському давали час змінити позицію перед позбавленням ордена

У Польщі відреагували на різку заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо рішення президента Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого орла. У президентській канцелярії відкинули звинувачення у стратегічній помилці та поклали відповідальність за нинішнє загострення на українську сторону. Про це повідомив керівник канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький в ефірі телеканалу wPolsce24, його слова наводить видання Onet.

У Варшаві наполягають, що рішення польського президента стало наслідком подій, які, на їхню думку, розпочалися значно раніше. Саме цей контекст, як стверджують у президентському оточенні, став визначальним для подальших кроків польської влади.

відео дня

"З боку Польщі немає жодної стратегічної помилки. Немає жодної (помилки) з боку президента Кароля Навроцького. Ця помилка була допущена з боку України тоді, коли президент Зеленський вирішив назвати одну з важливих українських частин іменами "злочинців УПА"", — сказав Богуцький.

Водночас керівник канцелярії президента Польщі заявив, що офіційна Варшава не діяла поспіхом. За його словами, перед ухваленням остаточного рішення українській стороні дали можливість переглянути свою позицію.

"Пізніше другим кроком було скликання капітули та висловлення нею своєї думки. Потім відбулися дипломатичні переговори, тобто українській стороні було надано час, щоб обміркувати це рішення та відмовитися від нього. Українці не скористалися цією можливістю, тому президент ухвалив рішення виважено, спокійно (...)", — зазначив Богуцький.

Що цьому передувало

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав позбавлення президента України ордена Білого орла стратегічною помилкою польського лідера, від якої, на його переконання, виграє лише Москва. Він також заявив, що не бачить можливості й надалі зберігати вручений йому у 2022 році Командорський хрест із зіркою ордена "За заслуги перед Польщею" та повідомив про намір повернути нагороду польській стороні.

Сибіга також наголосив, що Україна протягом останніх півтора року працювала над врегулюванням історичних суперечностей із Польщею, зокрема сприяла пошуковим та ексгумаційним роботам, відновленню діяльності Конгресу істориків і намагалася підтримувати діалог навіть із найскладніших питань. На його думку, нинішнє загострення є контрпродуктивним, а історичну політику України не може визначати жоден іноземний президент.

Конфлікт з Польщею виник не випадково - коментар політолога

Політолог Петро Олещук вважає, що суперечки навколо історичних питань між Україною та Польщею виникли не випадково. На його думку, ці розбіжності мають системний характер і пов’язані не лише з трактуванням історичних подій, а й із конкуренцією за вплив у Центрально-Східній Європі.

Експерт зазначає, що Польща дедалі частіше сприймає Україну як потенційного конкурента, що також позначається на характері двосторонніх відносин і посилює наявні суперечності.

"Польща давно позиціонує себе як східний щит Європи та головна держава регіону. Україна зі своїм протистоянням Росії, новітніми технологіями та європейськими амбіціями також претендує на важливу роль. Тому все це надовго", — зазначив він.

Скандал між Україною і Польщею - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше відбувся скандал через рішення президента Зеленського про присвоєння підрозділу ЗСУ імені героїв УПА. У Польщі після цього заявили, що наменування підрозділу україснкьих військ іменем героїв УПА суттєво вплине на двосторонні українсько-польські відносини.

Зазначимо, у своїй офіційній заяві прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив на необхідності прямого діалогу між президентами обох країн. Публічний заклик Туска до діалогу щодо конфлікту через УПА має на меті зберегти солідарність і протистояти зовнішнім загрозам. Уряд вважає, що дипломатія повинна переважати над емоціями.

Як раніше повідомляв Главред, політолог Віктор Андрусів попередив, що польська політична істерія навколо імені УПА загрожує серйозним геополітичним втратам для Польщі. Він зазначив, що зростання взаємної недовіри між Україною і Польщею може підірвати перспективи регіонального альянсу та економічні можливості для обох сторін.

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Про джерело: Onet

Onet.pl - інтернет-портал, заснований в 1996 році і є найбільшим польськомовним інтернет-порталом (2012). Найбільш цитований і найпопулярніший у категорії інформації та журналістики. Про це пише Вікіпедія.

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