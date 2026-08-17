ЗСУ знищили сім із десяти найбільших складів Wildberries у РФ – ISW

В ISW вважають, що систематичні удари по логістичних центрах компанії створюють додаткове навантаження на російську економіку.

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ЗСУ знищили сім із десяти найбільших складів Wildberries у РФ / Колаж: Главред, фото: російські ЗМІ, Exilenova+

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Атаки спрямовані на ослаблення російської оборонно-промислової бази

У РФ недостатньо засобів ППО для захисту інфраструктури в тилу

Українські Сили оборони в рамках ударної кампанії проти російської інфраструктури вразили та вивели з ладу сім із десяти найбільших логістичних об’єктів Wildberries у РФ. За оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), атаки спрямовані, зокрема, на ослаблення російської оборонно-промислової бази та логістичної інфраструктури подвійного призначення.

У ніч на 16 серпня українські сили завдали удару по найбільшому логістичному центру Wildberries площею близько 250 тисяч квадратних метрів. Об'єкт розташований в індустріальному парку Коледіно в Подольську Московської області - приблизно за 420 кілометрів від українського кордону.

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У Wildberries підтвердили, що в результаті атаки на об’єкт спалахнула пожежа. Компанія була змушена змінити роботу логістичної системи та перебудувати частину ланцюгів поставок.

Ще один удар стався в ніч з 15 на 16 серпня. Під атакою опинився склад Wildberries у Домодєдово Московської області, розташований приблизно за 430 кілометрів від кордону з Україною.

Як повідомляло Reuters на початку серпня 2026 року, внаслідок українських ударів було знищено щонайменше 1,18 млн квадратних метрів складських площ Wildberries. Це становило близько 20% усієї складської інфраструктури компанії на той момент. Після цього атаки на логістичні об’єкти Wildberries продовжилися.

В ISW вважають, що систематичні удари по логістичних центрах компанії створюють додаткове навантаження на російську економіку та й без того перевантажену систему протиповітряної оборони.

"Нездатність Росії захистити найбільші логістичні хаби Wildberries, незважаючи на триваючу українську кампанію проти таких цілей, демонструє, що у Росії недостатньо засобів ППО для захисту всієї необхідної інфраструктури в тилу", - зазначають аналітики.

Чому Wildberries став мішенню? / Інфографіка: Главред

Атаки на Wildberries - новини

У ніч на 16 серпня Московська область зазнала масованої атаки безпілотників. У результаті удару виникла масштабна пожежа на території найбільшого логістичного комплексу Wildberries у Коледіно та мультимодального комплексу "Північне Домодєдово".

У ніч на 11 серпня в Новоусманському районі Воронезької області РФ загорівся логістичний комплекс Wildberries. Мешканці регіону повідомляли про вибухи, а компанія підтвердила евакуацію співробітників.

Як писав Главред, 7 серпня в Єкатеринбурзі було атаковано склад Wildberries на відстані понад 2000 кілометрів від українського кордону.

У ніч на 5 серпня безпілотники завдали удару по Тульській області в Росії. Під ударом опинився склад компанії Wildberries у місті Алексин.

У ніч на 4 серпня дрони атакували Росію. Вибухи зафіксовано в Ленінградській та Самарській областях, а також у Підмосков’ї. У Ленінградській області було атаковано склад Wildberries у Красному Борі.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах та політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

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