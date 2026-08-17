"У мене там немає друзів": Лідія Таран заговорила про складнощі

Відома телеведуча після початку повномасштабного вторгнення мешкає у Франції.

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Де зараз Лідія Таран / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лідія Таран

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Як Лідія Таран випадково опинилася у Франції

Що відбувається в особистому житті зірки

Українська телеведуча та кореспондентка Лідія Таран вперше за довгий час дала відверте інтерв’ю проекту "Сніданок. Вихідний". Зірка розповіла, що зараз фактично живе між Україною та Францією, регулярно курсуючи між країнами у справах роботи.

За словами Лідії, її переїзд до Франції на початку повномасштабної війни був абсолютно випадковим - у неї вдома в Києві на той момент гостював друг-француз, якому вони з донькою Василіною просто допомогли дістатися додому.

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"Це абсолютно випадкова історія. Ніхто не обирав жодної країни. Я все життя мріяла жити - такого не було... Якби він був ірландським другом, ми б приїхали до Ірландії", - поділилася ведуча.

Лідія Таран - особисте життя / фото: instagram.com, Лідія Таран

Перебуваючи за кордоном, Лідія встигла закінчити магістратуру, причому навчання, несподівано для неї самої, відбувалося повністю французькою мовою. Знаменитість заявила, що у Франції в неї немає близьких друзів, оскільки вона не прагне глибокої інтеграції в місцеве суспільство. Головне коло її спілкування, а також основний офіс знаходяться в Україні.

"У мене там немає друзів. Я там працюю. Усі живуть своїм життям. Там є українська громада, але, чесно кажучи, моє основне коло спілкування - з Україною. До того ж офіс у мене тут, на Хрещатику. Тому я трохи не інтегруюся в місцеве життя. Воно мене не дуже цікавить", - пояснила Таран.

Лідія Таран із донькою / фото: instagram.com, Лідія Таран

На запитання про нові стосунки ведуча відповіла коротко, давши зрозуміти, що її серце вільне: "Нічого такого немає". Її донька Василина вже стала студенткою й активно подорожує Україною, не плануючи пов’язувати своє майбутнє з роботою у Франції. Саме питання остаточного повернення з еміграції Лідія поки що не порушує, але планує приїхати на різдвяні свята

"У мене немає стратегічного планування. Але є відпустка в Україні. Потім робота. Потім я знову повернуся в Україну на різдвяні свята", - розповіла Таран.

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Про особу: Лідія Таран Лідія Таран - українська телеведуча. Лауреатка премій "Телезірка" та "Телетріумф". З 2009 року - ведуча телеканалу 1+1 ("Я люблю Україну", "Сніданок з 1+1", "ТСН") та 2+2 ("ПроФутбол"). Після виїзду за кордон у лютому 2022 року - кореспондентка каналу 1+1 у Франції.

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