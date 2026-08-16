У віці 44 років раптово померла популярна львівська художниця

Коротко:
- Що сталося з Дарією Алешкіною
- Хто повідомив про смерть майстрині
У віці 44 років раптово померла українська художниця Дар’я Алешкіна - вона жила і працювала у Львові, була майстринею витинанки, скульпторкою, багатодітною мамою.
Про трагічну новину повідомив її чоловік, музикант Гордій Старух у Facebook.
Дар’я зробила українську витинанку впізнаваною у всьому світі та залишила після себе унікальну художню спадщину. "Це велика втрата для Львова та всієї України. Щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав і любив Дар’ю", - прокоментував мер міста Львова Садовий.
У Дар’ї Альошкіної залишилося троє дітей: донька Росава та сини Вакула й Еней.
Вітинанки Дарії Альошкіної експонувалися в 23 країнах: Польщі, Німеччині, Франції, Італії, Швейцарії, Австрії, Бельгії, Данії, Чехії, Іспанії, Канаді, США тощо.Сама художниця розповіла, що найнезвичайнішою країною була Південна Корея - у Сеулі демонстрували її проєкт "Мереживо пам’яті. Голодомор".
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Про особу: Дар’я Алешкіна
Дар’я Альошкіна - авторка масштабних ажурних панно-витанок, яка представляла Україну на міжнародних заходах. Вона закінчила Вижницький коледж прикладного мистецтва та Львівську національну академію мистецтв за спеціальністю "Монументально-декоративна скульптура".
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