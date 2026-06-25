'Польща заробляє на війні в Україні': ексглава МЗС розкрив неприємну правду

Ексглава МЗС пояснив, чому економічні інтереси Варшави переважують гучні заяви.

https://glavred.net/world/polsha-zarabatyvaet-na-voyne-v-ukraine-eksglava-mid-raskryl-nepriyatnuyu-pravdu-10775531.html Посилання скопійоване

Скандал з Польщею - ексглава МЗС заявив, що Польща заробляє на війні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Про що сказав Володимир Огризко:

Дипломат вважає, що Польща заробляє на війні в Україні

Передана ЗСУ зброя компенсується Варшаві через фонди ЄС

Політичні дискусії навколо відносин України та Польщі знову загострилися після на фоні скандалу з орденами та рішень польського президента Навроцького. Більше того, окремі польські праві політики почали заявляти про можливе блокування вступу України до ЄС та скорочення військової підтримки. На цьому тлі постало питання, Про те, чи можуть суперечки позначитися на оборонній співпраці, логістиці та транзиті озброєння, повідомив керівник Центру досліджень Росії, дипломат і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в коментарі Главреду.

Економічна складова двосторонніх відносин, на думку дипломата, залишається одним із головних факторів, який стримує радикальні рішення та змушує політиків враховувати практичні інтереси своїх держав.

відео дня

"Теоретично можливе все. Якщо бути цинічним, то слід зазначити, що Польща заробляє на війні в Україні. Зокрема, завдяки сотням тисяч українських працівників, які не забирають, а приносять користь польській економіці. Крім того, значна частина того, що Польща передає Україні, компенсується їй через фонди Євросоюзу. Тому навряд чи знайдуться політики, які після підрахунку всіх плюсів і мінусів захочуть вжити подібних заходів щодо України", — зазначив Огризко.

Водночас дипломат звертає увагу, що гучні політичні заяви не варто сприймати як принципово новий виклик для українсько-польських відносин. За його словами, подібна риторика з'являлася й раніше та використовувалася окремими силами у внутрішній боротьбі.

"А те, що в Польщі знайдуться люди, які кричатимуть, що Україну не потрібно приймати до ЄС, — це не новина. Такі люди серед поляків є й зараз. Хіба блокування кордонів поляками минулого та позаминулого року відбувалося через подібні історичні суперечки? Ні. З українського боку не було жодних неадекватних дій, а з боку Польщі ми бачили блокування кордону та висипання українського зерна прямо на дорогу. Це суто політичні речі, які розігруються певними силами. Нічого принципово нового тут немає", — підсумував дипломат.

Скандал з Польщею - останнні новини за темою

Нагадаємо, раніше президент Польщі Кароль Навроцький зробив важливу заяву щодо позбавлення ордена Білого Орла Володимира Зеленського. За його словами, таке рішення суттєво відображає позицію Варшави щодо історичної пам'яті та умов європейської інтеграції, і така риторика може посилити політичну напругу між державами. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про можливу реакцію Києва на недружні кроки. За його словами, дзеркальні заходи у зовнішній політиці допоможуть захистити національні інтереси України в поточних умовах.

Як раніше повідомляв Главред, прес-секретар канцелярії президента Польщі Рафал Лескевич повідомив про подальшу долю нагороди. Він уточнив, що питання зберігання ордена Білого Орла вирішуватиметься в офіційному порядку і має бути врегульоване відповідними процедурами, після чого нагорода залишиться під опікою державних установ.

Читайте також:

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред