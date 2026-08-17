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У Тернопільській області приготували три тонни бограча та встановили світовий рекорд

Віталій Кірсанов
17 серпня 2026, 09:14
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Попередній рекорд з приготування бограча було встановлено на Закарпатті у 2015 році.
У Тернопільській області приготували понад три тонни бограчу
У Тернопільській області приготували понад три тонни бограча / колаж: Главред, фото: suspilne.media/ternopil

Коротко:

  • Для рекордної порції використали близько 600 кг м’яса - яловичини та свинини
  • Над підготовкою продуктів працювали понад 20 осіб

У Теребовлянській громаді Тернопільської області приготували рекордну порцію бограча вагою понад три тонни. Загальний об’єм страви склав 3 тонни 140 літрів, що дозволило офіційно зафіксувати новий світовий рекорд за кількістю приготованої гарячої страви.

Керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова повідомила, що попередній рекорд з приготування бограча встановили на Закарпатті у 2015 році. Тоді вдалося приготувати 2 тонни 850 літрів страви. Про це пише "Суспільне.Тернопіль".

відео дня

Сертифікат про нове досягнення вручили ініціатору заходу Андрію Балабуху. За його словами, раніше йому не доводилося готувати бограч у такому величезному обсязі. Зазвичай страву варять у ємностях приблизно вдесятеро менших - на 300–500 літрів.

Для рекордної порції використали близько 600 кг м’яса - яловичини та свинини, 100 кг сала, 500 кг картоплі, 100 кг моркви, 160 кг цибулі та 100 кг червоного перцю. Загалом із приготованого бограча планують отримати понад 7 тисяч порцій.

Над підготовкою продуктів працювали понад 20 осіб. Одна з учасниць команди Орися Андрієвська розповіла, що підготовчі роботи розпочалися після обіду й тривали всю ніч. Такий тривалий процес був необхідний через величезну кількість інгредієнтів.

Перед офіційним зафіксуванням рекорду представники Національного реєстру рекордів України виміряли об’єм готової страви. Лана Ветрова пояснила, що процедура встановлення світового рекорду передбачає кілька етапів і відповідає принципам, що застосовуються Книгою рекордів Гіннеса: подання заявки, відкриття рекордної справи та формування доказової бази.

Для приготування рекордної порції використали близько 600 кг м’яса
Для рекордної порції використали близько 600 кг м’яса / Фото: suspilne.media/ternopil

У процесі приготування кожен інгредієнт фіксували на відео, окремо зважували та контролювали час його додавання. Це дозволило підтвердити дотримання традиційної рецептури та переконатися, що приготування страви не було штучно прискорено.

Українська кухня - головне

У мережі стало популярним відео, в якому українка разом зі своїм бойфрендом-британцем відвідали заклад української кухні в Лондоні. Після дегустації традиційних страв іноземець виставив власні оцінки.

Скільки могла коштувати звичайна порція борщу 100 років тому? Як з'ясувалося, вартість цієї страви була значно відчутнішою для гаманця, ніж сьогодні. Про це розповів у відео на YouTube професійний історик, голова Інституту національної пам'яті України Олександр Алфьоров, посилаючись на підрахунки доктора історичних наук Андрія Бойко-Гагаріна.

Перші згадки про борщ датуються ще часами Київської Русі, і ця традиційна українська страва користувалася великою популярністю. Згодом борщ став частиною національної кухні не тільки України, а й багатьох інших країн - Польщі, Литви, Молдови.

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Про джерело: "Суспільне"

Національна громадська телерадіокомпанія України (скорочено - НОТУ) або Громадське мовлення - українська громадська телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка" та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також цифрові платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" та "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

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