ЗСУ зупинили наступ РФ одразу на кількох ділянках фронту – ISW

В ISW зазначають, що російські військові практично щодня намагаються проникнути між українськими позиціями.

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ЗСУ зупинили наступ РФ одразу на кількох ділянках фронту / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

Серйозною проблемою для українських військових залишається висока рослинність

Українські підрозділи утримують позиції на південній околиці Куп'янська

Російські війська останніми днями продовжували наступальні дії одразу на кількох напрямках, проте Силам оборони України вдалося стримати просування противника. Про це йдеться в черговому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними американських аналітиків, 15 і 16 серпня російські підрозділи продовжували атакувати на півночі Сумської області, однак домогтися підтвердженого просування їм не вдалося.

відео дня

В ISW зазначають, що російські військові практично щодня намагаються просочуватися між українськими позиціями невеликими піхотними групами. Як правило, такі групи налічують від однієї до трьох осіб. При цьому російські підрозділи продовжують використовувати подібну тактику, незважаючи на значні втрати.

Серйозною проблемою для українських військових залишається висока рослинність. У деяких місцях трава сягає понад два метри, через що бійцям ЗСУ складніше вчасно виявляти невеликі групи російських військовослужбовців.

Спроби російських сил просунутися вперед фіксувалися й на півночі Харківської області протягом останніх двох діб. Однак українські захисники змогли зупинити просування противника.

При цьому російське Міністерство оборони заявило про нібито захоплення Кудіївки, розташованої на північ від Харкова, і спробувало представити населений пункт як "ворота" до міста. В ISW не знайшли підтверджень цим заявам. За інформацією аналітиків, у районі тривають бойові дії, а російські війська поки що не створили там стійких позицій.

Без підтвердженого просування російські війська діяли також на Куп’янському напрямку. За даними ISW, 15 і 16 серпня вони продовжували наступальні операції, однак не змогли просунутися вперед.

Українські підрозділи при цьому утримують позиції на південній околиці Куп’янська.

На Слов’янському напрямку російські війська також робили спроби наступу, але українські сили не дозволили їм досягти суттєвих результатів.

Крім того, українські військовослужбовці нещодавно зачистили від російських розвідувальних груп район у західній частині Костянтинівки.

Таким чином, згідно з оцінкою ISW, російські війська продовжують атакувати одразу на кількох ділянках фронту, проте в зазначених районах їм поки що не вдалося досягти підтвердженого просування.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що президент України Володимир Зеленський поставив перед Силами оборони завдання знищити за підсумками серпня не менше 30 тисяч окупантів РФ.

Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю та просунутися поблизу міста Белицьке Добропільської міської громади Покровського району.

Напередодні аналітики DeepState повідомили, що окупаційні війська РФ просунулися в селі Марково Костянтинівської міської громади Краматорського району.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах та політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

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