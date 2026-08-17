ЄС готує наймасштабніший пакет санкцій проти РФ: що відомо

Нові антиросійські санкції можуть збільшити кількість суб’єктів, щодо яких застосовано санкції, одразу на третину.

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Санкції ЄС уже завдали Росії збитків на суму 1 трлн євро, заявила Кая Каллас / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

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ЄС має намір розширити санкції проти Росії

Під обмеження потрапить ще третина російських суб'єктів

Нові заходи можуть бути вжиті вже цієї осені

У найближчі місяці Європейський Союз має намір значно розширити санкції проти Росії. Про це розповіла глава зовнішньої дипломатії ЄС Кая Каллас в інтерв’ю Die Welt.

За її словами, новий пакет санкцій буде запропоновано вже восени.

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"Санкції ЄС уже дорого обійшлися Росії, позбавивши російську військову машину понад 1 трлн євро, і на осінь я висуваю наймасштабніший санкційний список з початку війни", - сказала Каллас.

За її словами, після ухвалення цих заходів загальна кількість російських суб’єктів, які перебувають під санкціями, негайно збільшиться на третину.

"Тиск має продовжувати зростати доти, доки Москва не припинить війну", - наголосила Каллас.

При цьому вона не стала вдаватися в подробиці щодо термінів або деталей нового пакету санкцій.

Санкції проти Росії - новини

Як писав Главред, Сенат США схвалив законопроект про масштабні санкції проти Росії. Цей документ передбачає мита до 100% для найбільших покупців російської нафти та газу. Закон пройшов голосування в Сенаті з результатом 68 голосів проти 9 і далі має бути розглянутий Палатою представників.

Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ / Інфографіка: Главред

Законопроект Грема про санкції проти РФ наблизився до ухвалення і може бути переданий до Палати представників наприкінці року. Документ передбачає можливість введення обмежень щодо окремих російських банків і компаній та спрямований на закріплення санкцій на законодавчому рівні.

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Сенату США підтримати законопроект про нові санкції проти Росії та Ірану. Глава держави заявив, що посилення економічного тиску на Кремль є одним із ключових факторів, які можуть наблизити закінчення війни.

Як нові мита США можуть вдарити по партнерах Росії

Політичний аналітик Тарас Загородній вважає, що законопроект США про введення 500-відсоткових мит для торговельних партнерів Росії може стати одним із найпотужніших інструментів геополітичного тиску, хоча його реалізація може ускладнити відносини Вашингтона не лише з Китаєм та Індією, а й з країнами Європейського Союзу.

В інтерв’ю Главреду експерт звернув увагу на те, що одним із авторів ініціативи є сенатор Ліндсі Грем. На його думку, головною ціллю законопроекту є Китай, другим за значимістю напрямком впливу залишається Індія, а третім - Бразилія.

Водночас аналітик зазначив, що роль Європи в дискусії навколо нових мит практично не обговорюється, хоча потенційні наслідки для відносин із США можуть бути суттєвими.

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Про джерело: Die Welt Die Welt - німецька щоденна громадсько-політична газета, що належить видавництву Axel Springer Verlag та є однією із найвпливовіших ЗМІ країни. Поширюється у 130 країнах, має аудиторію понад 670 тисяч читачів. Контент газети орієнтований на інформаційні та аналітичні матеріали. До найпопулярніших тем, що розглядаються у "ДіВельт", належать: політика, фінанси та спорт, пише Вікіпедія.

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