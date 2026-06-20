Не тільки Зеленський: хто з українських топів відмовився від польських нагород, список

Рішення Варшави щодо Зеленського викликало масштабну хвилю реакцій в Україні. Які українські посадовці та дипломати також відмовилися від нагород Польщі.

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Зеленський повернув орден Білого Орла - хто ще відмовився від нагород / Колаж: Главред

Про що заявили українські лідери:

Крок Варшави назвали політичною помилкою, яка підігрує Кремлю

Повернення орденів є реакцією на позбавлення нагороди Зеленського

Україна цінує польський народ, але вимагає поваги до своєї історії

Рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла викликало масштабну хвилю реакцій в Україні. Услід за главою держави про повернення власних польських державних нагород заявили колишній президент Леонід Кучма, керівники української влади, дипломати та посадовці, назвавши такий крок Варшави політичною помилкою, яка може зіграти на користь Росії.

Главред зібрав список посадовців та екс-чиновників, які відмовились від польських нагород.

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Зеленський повернув Орден Білого Орла

Президент України заявив, що рішення польської сторони змінює сам зміст найвищої державної нагороди Польщі, яку раніше називали символом особливої довіри та вдячності. Він наголосив, що Україна не збирається сперечатися із внутрішніми рішеннями Польщі, однак не може не реагувати на ситуацію, коли критерії збереження відзнаки викликають питання. Про це він повідомив у дописі в Telegram, опублікувавши фото Ордена, який відправляється до Польщі "Новою поштою" на ім’я президента Кароля Навроцького.

/ Фото: Володимир Зеленський/Telegram (t.me/V_Zelenskiy_official)

/ Фото: Володимир Зеленський/Telegram (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись", — заявив Володимир Зеленський.

Президент окремо підкреслив, що українська держава продовжує високо цінувати підтримку польського народу, яка після початку повномасштабного вторгнення Росії стала одним із ключових факторів допомоги Україні. За його словами, співпраця двох народів залишається важливою складовою європейської безпеки, а Київ і надалі виступає за конструктивний діалог щодо складних сторінок спільної історії. Зеленський наголосив, що Україна захищає не лише власну незалежність, а й безпеку всієї Європи, тому розраховує на продовження партнерства з державами, які підтримують боротьбу українців проти російської агресії.

Президент також пояснив, що у 2023 році сприймав вручення Ордена Білого Орла не як особисту відзнаку, а як символ визнання героїзму всього українського народу та Збройних сил України. Саме тому після рішення Варшави він повернув нагороду польському президенту.

"Ми вважали, що саме Українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований Орден Білого Орла. Так тоді говорилося. Сьогодні я відправив Орден пану Президенту Польщі. Думаю, майбутнє підтвердить шану до українців", — наголосив Володимир Зеленський.

Ющенко відмовився від Ордена Білого Орла

Третій Президент України Віктор Ющенко відмовився від польського Ордена Білого Орла. Таке рішення він ухвалив на знак незгоди зі спробами переглянути рішення про нагородження Президента України Володимира Зеленського, вважаючи, що йдеться не лише про оцінку окремої особи, а й про ставлення до українського народу.

Про це повідомила українська журналістка, яка працювала прессекретаркою третього Президента України Віктора Ющенка у 2006–2010 роках, Ірина Ванникова.

За її словами, символічне значення польської відзнаки виходить далеко за межі персонального визнання державного діяча. Саме тому нинішня ситуація, переконана вона, має значно ширший вимір.

"Ця нагорода була вручена не лише конкретній людині. Насамперед вона стала знаком поваги до українського народу, який платить надзвичайно високу ціну за свою свободу, незалежність і право жити у власній державі. Саме тому будь-які спроби переглянути це рішення сьогодні виходять далеко за межі ставлення до одного політика. Вони неминуче зачіпають мільйони українців, які щодня боронять свою країну на фронті, працюють для перемоги в тилу і втрачають найдорожчих у цій війні", — зазначила Ванникова.

Окрему увагу журналістка приділила українсько-польському діалогу щодо складних сторінок спільної історії. Вона нагадала про події, свідком яких була особисто, назвавши їх одним із найважливіших прикладів взаємного порозуміння між двома народами.

"Я добре пам'ятаю сльози на очах Віктора Ющенка та Леха Качинського в Гуті Пеняцькій на Львівщині у 2009 році, де відбулось вшанування польських жертв каральної операції в роки Другої світової війни. Це були щирі сльози спокути, взаємного прощення та вшанування загиблих. Тоді Ющенко і Качинський свідомо обрали шлях примирення", — наголосила вона.

Ванникова також згадала, що ще раніше президенти двох держав разом вшановували українців, загиблих у Павлокомі. На її переконання, саме такі кроки заклали основу для політики історичного примирення, яка будувалася на взаємній повазі, чесному діалозі та готовності чути одне одного.

"Тоді українці та поляки разом проходили через непрості й болючі сторінки нашої спільної історії. Це були непрості розмови, але вони будувалися на взаємній повазі, чесності та бажанні зрозуміти одне одного. Саме так народжувалося справжнє примирення, повага між українцями та поляками", — сказала Ванникова.

Журналістка також звернула увагу на значення сучасного українсько-польського партнерства після початку повномасштабної війни. Вона нагадала про підтримку, яку Польща надала Україні з перших днів російського вторгнення, та застерегла від рішень, що можуть послабити взаємну довіру між державами.

"Так само я ніколи не забуду перші місяці повномасштабного вторгнення. Польща й польський народ одними з перших простягнули руку допомоги Україні. І за це ми завжди будемо вдячні. Україна сьогодні захищає не лише себе. Наші військові захищають східний кордон усієї Європи. І будь-які кроки, які послаблюють українсько-польську єдність, зрештою працюють лише на користь кремля", — підкреслила Ванникова.

Леонід Кучма також відмовився від найвищої польської нагороди

Другий Президент України повідомив, що після рішення польської сторони більше не бачить можливості залишатися кавалером Ордена Білого Орла, яким був нагороджений ще у 1997 році. Він наголосив, що протягом свого президентства зробив розвиток українсько-польських відносин одним із головних напрямів зовнішньої політики.

"У зв'язку з рішенням президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Президента України Володимира Зеленського польського ордена Білого Орла, я прийняв рішення відмовитися від цього ордену, яким мав честь бути нагородженим у 1997 році", — заявив Леонід Кучма.

Колишній глава держави детально нагадав про багаторічну роботу над історичним примиренням між двома країнами. Він зазначив, що разом із президентом Польщі Александром Кваснєвським вдалося виробити формулу "Прощаємо і просимо прощення" за духовного посередництва Папи Римського Івана Павла ІІ. На переконання Кучми, саме цей підхід протягом десятиліть дозволяв зміцнювати взаємну довіру, а після початку повномасштабної війни Польща стала одним із головних союзників України. Водночас він підкреслив, що жодна держава не повинна нав'язувати Україні власне трактування її історії, особливо в умовах війни з Росією, яка сама виправдовує агресію історичними претензіями.

На завершення Леонід Кучма застеріг від руйнування українсько-польського партнерства через політичні рішення та закликав пам'ятати про головну загрозу для обох народів.

"Ми маємо пам'ятати історію. Однак минуле не може бути важливішим за майбутнє... Україна і Польща потрібні одна одній як ніколи раніше. Політики обох країн мають усвідомлювати це. Я сподіваюся на їхню мудрість", — наголосив Леонід Кучма.

Буданов назвав рішення Варшави подарунком для Москви і також відмовився від своєї нагороди

Глава Офісу президента заявив, що позбавлення Володимира Зеленського польської нагороди стало недружнім кроком щодо всього українського народу. Він переконаний, що подібні рішення лише посилюють російську пропаганду та працюють на користь Кремля.

"Безумовно, це подарунок для московського агресора, який той обов’язково використає проти обох наших країн", — заявив Буданов.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Керівник ОП підкреслив, що Україна визнає складність спільної історії з Польщею, однак категорично не погоджується із політизацією історичної пам'яті. Він також звернув увагу на суперечливість рішення, зазначивши, що Ордена Білого Орла досі не позбавлений Беніто Муссоліні. Глава ОП наголосив, що Україна продовжить залишатися надійним партнером Польщі та всієї Європи, хоча вимагатиме взаємної поваги. За його словами, українські військові фактично захищають безпеку європейського континенту, тому кампанії ненависті проти українців є абсолютно неприйнятними.

Саме через Буданов оголосив про повернення польської нагороди, отриманої торік.

"З огляду на це я відмовляюся від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею"... Впевнений, що українське суспільство – і військові, і цивільні – відчувають такі ж емоції та підтримають цей крок", — заявив Буданов.

Андрій Сибіга повертає державну нагороду Польщі

Міністр закордонних справ назвав рішення польського президента стратегічною помилкою, яка створює вигідні умови виключно для Росії. Він наголосив, що конфлікт навколо історичних тем не відповідає інтересам жодної зі сторін.

"Рішення позбавити Президента України ордену Білого орла — це стратегічна помилка Президента Польщі, від якої виграє лише Москва", — заявив Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга / Інфографіка: Главред

Очільник МЗС наголосив, що протягом останніх півтора року українська дипломатія системно працювала над зменшенням історичних суперечностей. За його словами, Київ погодився на відновлення пошуково-ексгумаційних робіт, перепоховань, діяльності Конгресу істориків та інших спільних проєктів. Він також нагадав, що саме зараз тривають пошукові роботи в Гуті-Пеняцькій, яких тривалий час добивалася польська сторона. На цьому тлі нинішнє загострення він назвав абсолютно контрпродуктивним і таким, що суперечить логіці союзницьких відносин.

Міністр повідомив, що також поверне польську нагороду, оскільки головним питанням є не сам орден, а взаємна повага між державами.

"На тлі таких безрозсудних дій не бачу можливості зберігати надану мені... Командорський хрест із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею". Невдовзі поверну його Польщі... Жоден президент іншої країни не буде диктувати нам нашу історію", — наголосив Андрій Сибіга.

Ігор Жовква також оголосив про повернення польської відзнаки

Заступник керівника Офісу президента заявив, що рішення щодо Володимира Зеленського не можна назвати ні морально виправданим, ні політично обґрунтованим. На його переконання, вручення Ордена Білого Орла у 2023 році було символом визнання мужності всього українського народу.

"Рішення про позбавлення Президента України Володимира Зеленського високої державної нагороди Польщі є кроком, який неможливо сприймати ані морально справедливим, ані політично виправданим", — заявив Ігор Жовква.

Посадовець наголосив, що сучасна історія України й Польщі повинна будуватися на взаємному прощенні та партнерстві, а не на нових конфліктах. Він також висловив вдячність польському суспільству, волонтерам, державним службовцям та всім, хто підтримував українців від початку повномасштабної війни. За його словами, ця солідарність назавжди залишиться в українській пам'яті незалежно від окремих політичних рішень.

У зв'язку з подіями Жовква повідомив про рішення повернути власну польську нагороду.

"Для мене великою честю було прийняти польську державну відзнаку — Кавалерський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща, який був мені вручений у 2022 році за розбудову українсько-польського взаєморозуміння та партнерства Але в нинішніх обставинах не вважаю можливим і надалі зберігати цю нагороду", — наголосив Ігор Жовква.

Посол України Василь Боднар пояснив, чому повертає орден

Посол України в Польщі зазначив, що українсько-польські відносини переживають один із найскладніших етапів за останні роки. Він підкреслив, що саме Польща стала для українців справжнім другом після початку повномасштабної війни, відкривши свої домівки для мільйонів людей.

"Польща для нас - це друзі, союзники і партнери... Цю допомогу ми будемо завжди пам’ятати, цінувати і розповідати про неї нашим дітям і онукам", — заявив Василь Боднар.

Дипломат повідомив, що особисто працював над розвитком партнерства між державами та над пошуком компромісів щодо історичних питань. За його словами, протягом останніх півтора року вдалося досягти значного прогресу завдяки постійному діалогу. Саме тому нинішнє рішення польського керівництва він назвав історично несправедливим і таким, що болісно сприймається українським суспільством під час війни. Водночас Боднар наголосив, що не втрачає віри у можливість повернення до конструктивного діалогу.

Посол повідомив про повернення польської державної відзнаки та закликав не допустити руйнування союзницьких відносин.

"За цих обставин я змушений повернути Кавалерський хрест Ордена "За заслуги Республіки Польща"... Ми можемо мати різні погляди, не погоджуватися, але ми не маємо втрачати здатності чути одне одного і шукати рішення шляхом діалогу. Пам’ятаймо, що від наших сварок завжди виграє ворог – Москва", — наголосив Василь Боднар.

Хто ще має Орден Білого Орла – коментар аналітика

Військово-політичний експерт Олексій Копитько звернув увагу, що серед українських кавалерів Ордена Білого Орла залишаються також другий Президент України Леонід Кучма (до сьогоднішнього дня), третій Президент Віктор Ющенко (до сьогоднішнього дня) та п'ятий Президент Петро Порошенко. Він зауважив, що всі вони були нагороджені за розвиток українсько-польських відносин.

Експерт наголосив, що сьогодні особливо важливо пам'ятати допомогу, яку польське суспільство надало Україні у перші місяці повномасштабної війни. Він висловив вдячність мільйонам поляків, волонтерам і політикам, які ухвалювали рішення на користь України навіть у найскладніший період. Водночас Копитько прогнозує подальшу ескалацію політичних суперечок навколо історичних тем, зазначаючи, що жодні поступки Києва наразі не здатні повністю зняти напругу.

"Не існує кроків з боку України, які б заспокоїли польських політиків у запропонованих рамках на даному етапі. У першій декаді липня відбудеться друга хвиля ескалації, навіть якщо Зеленський сьогодні прийме католицтво й вступить до єзуїтів. Глобально картина зміниться лише тоді, коли вся шахівниця перевернеться", - вказав він.

На його переконання, попри це Україна має продовжувати працювати з польськими партнерами, зміцнювати співпрацю у сфері безпеки та підтримувати контакти з тими, хто залишається прихильником стратегічного союзу між двома державами.

"Треба їхати до Гданська, якісно опрацьовувати порядок денний і робити все, щоб вижило більше українців, а наша армія ставала сильнішою... Промені підтримки нашим, хто зараз працює на польському напрямку", — наголосив Олексій Копитько.

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Про персону: Олексій Копитько Радник міністра оборони, блогер, журналіст. Проживає у Харкові. Активно коментує в соцмережах події, що відбуваються в країні і світі. Працював координатором проєкту "Флот-2017". До цього обіймав посаду заступника голови правління Українського центру розвитку музейної справи.

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