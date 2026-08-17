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Гайден Панеттьєрі раптово померла у віці 36 років: що відомо про смерть екс-нареченої Кличка

Анна Ярославська
17 серпня 2026, 08:06
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Панеттьєрі нещодавно випустила мемуари про своє життя. У книзі вона розповіла про залежність та пережиті травми.
Хайден Панеттьєрі
Гайден Панеттьєрі померла у віці 36 років / Колаж: Главред, фото: instagram.com/haydenpanettiere

Коротко:

  • Гайден Панеттьєрі померла у віці 36 років
  • Причина смерті актриси поки не розкривається
  • Вона відома за серіалами "Герої" та "Нешвілл"

Американська актриса та колишня наречена українського боксера Володимира Кличка Гайден Панеттьєрі померла у віці 36 років. Інформацію підтвердив представник актриси.

Як пише ABC News, причина смерті Гайден Панеттьєрі поки що не розкривається.

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Про смерть зірки серіалів "Герої" та "Нешвілл" повідомив її батько Скіп Панеттьєрі.

"З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть нашої улюбленої Хайден. Вона була неймовірно яскравою людиною і справжньою силою природи, яка дарувала безмежну любов і радість усім, хто її знав, та мільйонам людей, які бачили її на екрані", - йдеться у заяві її батька Скіпа Панеттьєрі.

Наразі додаткові подробиці обставин смерті Панеттьєрі не повідомляються. Батько актриси попросив поважати особисте життя родини, поки близькі намагаються пережити цю неймовірну втрату.

Хто така Гайден Панеттьєрі

Гайден Панеттьєрі розпочала кар’єру ще в дитинстві й за довгі роки зіграла безліч ролей у кіно та на телебаченні. Зокрема, вона знялася в популярному серіалі "Герої" та в музичній драмі "Нешвілл".

Вона також знімалася у фільмах "Пам’ятай титанів", "Моя мама - чарівниця", "Крижана принцеса" та "Крик 4".

Гайден Панеттьєрі була матір'ю однієї дитини - доньки Каї Кличко, яка народилася у 2014 році.

Гайден Панеттьєрі раптово померла у віці 36 років: що відомо про смерть екс-нареченої Кличка
Гайден Панеттьєрі та Володимир Кличко / klitschko-brothers.com

У травні 2026 року вона випустила мемуари під назвою "Це я: Розплата". На сторінках книги вона відверто розповідала про труднощі, з якими зіткнулася ще в дитинстві, ставши зіркою, та про проблеми у дорослому житті.

В описі книги йдеться про те, що актриса вперше дозволила читачам зазирнути в її особисте життя, розповівши про післяпологову депресію, залежність і відновлення, пережиті травми, домашнє насильство та втрату.

В інтерв’ю програмі "Good Morning America" у 2022 році Панеттьєрі відверто розповіла про боротьбу з алкоголізмом і післяпологовою депресією.

"Я не розуміла, де закінчувався алкоголізм і починалася післяпологова депресія. Я повністю себе виснажила", - зізналася актриса.

Вона також розповіла, що роки після роботи в серіалі "Нешвілл" були для неї непростими.

"Попередні роки теж були для мене дуже важкими. Мені просто потрібно було зробити перерву", - заявила Панеттьєрі.

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Як писав Главред, Гайден Панеттьєрі відверто розповіла про непрості стосунки з колишнім коханим. Зокрема, вона зізналася, що Кличко скасував весілля в останній момент.

11-річна дочка Кличка та Панеттьєрі - Кая - називає свою маму "Брітні" на честь однієї з культових ролей актриси.

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Про джерело: ABC News

ABC News - американський новинний телеканал мережі American Broadcasting Company, що був запущений 15 червня 1945 року. Співпрацює з дочірнім супутниковим ABC Network і радіо Citadel Media. ABC News наразі належить ABC Entertainment Group, частині корпорації The Walt Disney Company, пише Вікіпедія.

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