Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі 'Новою поштою' - з'явились фото

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/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, Володимир Зеленський/Telegram (t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що повернув Орден Білого Орла, який, за його словами, у 2023 році був адресований українському народу та Збройним силам України. Разом із заявою глава держави оприлюднив фотографії, на яких нагороду відправляють через "Нову пошту" на ім'я президента Польщі Кароля Навроцького. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Поштовхом до такого рішення стали висловлювання польської сторони щодо значення найвищої державної нагороди Польщі. Зеленський звернув увагу на критерії, які, за словами президента Польщі, має уособлювати ця відзнака, та зіставив їх із тим, хто досі залишається серед її кавалерів.

"Напередодні пан президент Польщі зазначив, що Орден Білого Орла не є звичайною відзнакою. Це символ найвищої довіри Речі Посполитої. Він означає особливий зв’язок із Польською державою та особливу вдячність народу. Такий символ вимагає не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти. Отже, якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись", — зазначив Зеленський.

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Водночас президент наголосив, що рішення повернути нагороду не змінює ставлення України до польського суспільства. Він підкреслив, що Київ високо цінує допомогу, яку Польща надає з початку повномасштабної війни, та розраховує на продовження партнерства між двома державами.

/ Фото: Володимир Зеленський/Telegram (t.me/V_Zelenskiy_official)

Фото: Володимир Зеленський/Telegram (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Україна вдячна Польському народові за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі за нашу і вашу незалежність від Росії. Україна ніколи не забуває солідарності та знає, що співпраця між державами і народами у нашому регіоні є однією з відчутних гарантій безпеки і для українців, і для кожної держави-сусідки. Україна продовжить захищатись у цій війні, що її розвʼязала Росія, і ми обовʼязково здобудемо достойний мир", — наголосив він.

Окремо Зеленський окреслив бачення майбутніх українсько-польських відносин. За його словами, Київ налаштований на продовження діалогу щодо історичних питань і прагне не допустити нових суперечностей між народами.

Український президент також зазначив, що Україна й надалі буде відкритою до всіх змістовних форматів взаємодії з Польщею, щоб не допускати різночитань складних сторінок спільної історії та забезпечити належну повагу всім безневинним жертвам ХХ століття. Водночас він висловив вдячність усім державам і лідерам, які підтримують Україну на шляху до справедливого миру та зміцнення безпеки в Європі.

"Я пишаюсь нашими людьми і кожним українським воїном – мільйонами українців та українок, які заслуговують на беззаперечну шану за героїзм, що проявлений Українським народом у захисті від російської агресії. Ми вважали, що саме Українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований Орден Білого Орла. Так тоді говорилося. Сьогодні я відправив Орден пану Президенту Польщі. Думаю, майбутнє підтвердить шану до українців", — сказав Зеленський.

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