РФ масовано гатить по газу перед зимою: 'Нафтогаз' заявив про зупинку об'єктів

Росіяни 13 разів за тиждень атакували "Нафтогаз".

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"Нафтогаз" втратив частину видобутку через удари РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/NaftogazUA

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РФ 13 разів атакувала об’єкти "Нафтогазу" за тиждень

Під ударами опинилася видобувна інфраструктура

Через атаки втрачено частину видобутку газу

Російські окупанти протягом тижня 13 разів атакували об’єкти "Нафтогазу" у різних областях України. Для ударів ворог застосовував як безпілотники, так і ракети. Про це повідомили у Групі "Нафтогаз".

У компанії зазначили, що один із об’єктів росіяни атакували кілька разів. За даними "Нафтогазу", останнім часом російські війська дедалі частіше атакують саме видобувну інфраструктуру.

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"Внаслідок обстрілів зафіксовані серйозні руйнування виробничих потужностей та обладнання. Роботу частини об’єктів унаслідок атак зупинено, що призводить до втрати обсягів видобутку", - розповіли у компанії.

У "Нафтогазі" зазначили, що фахівці розпочинають відновлювальні роботи одразу, щойно це дозволяє безпекова ситуація. Під час останніх атак ніхто зі співробітників компанії не постраждав.

У компанії підкреслили, що підготовка України до опалювального сезону триває. Водночас вона відбувається на тлі безпрецедентної за інтенсивністю кількості російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Дякую кожному, хто сьогодні працює на виробничих майданчиках у таких умовах та забезпечує країну газом", - зазначив в. о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

Загалом від початку 2026 року російські загарбники 293 рази атакували об’єкти "Нафтогазу". У компанії наголошують, що інтенсивність російських ударів порівняно з попередніми роками зросла більш ніж удвічі.

Які виклики чекають Україну взимку - думка експерта

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов розповів Главреду, що Україна може увійти в опалювальний сезон із критичним дефіцитом засобів протиповітряної оборони для боротьби з російськими балістичними ракетами.

"З "шахедами" та крилатими ракетами ми можемо боротися наявними комплексами ППО, але протидіяти балістиці можуть лише два комплекси - Patriot і SAMP/T. Але з ракетами до них у нас повний провал", - зазначив він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

За словами експерта, одночасно критичною може стати ситуація з електроенергією та опаленням.

"Нам треба готуватися до "чорної зими", коли ми зіткнемося з дефіцитом електроенергії та тепла. Адже якщо немає електроенергії, то немає й тепла", - заявив Золотарьов.

Атаки РФ по об'єктах "Нафтогазу" - новини за темою

Нагадаємо, раніше пресслужба "Нафтогазу" інформувала про масштабні пожежі на кількох об’єктах та значні руйнування через масовані удари БПЛА. Атаки зафіксовано в Полтавській, Харківській та Сумській областях.

Як раніше повідомляв Главред, ДТЕК "Нафтогаз" повідомила про призупинення видобутку на одному з об’єктів у Полтавській області. Роботу газовидобувного об'єкта зупинено внаслідок останньої атаки.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про накопичення ударних безпілотників для масованих атак.За даними розвідки, під час періодів накопичення окупанти зазвичай запускають близько 150-200 дронів за одну атаку, а наймасованіші нальоти можуть включати 600-1000 безпілотників.

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Про джерело: Нафтогаз України Нафтогаз України - найбільша за часткою у ВВП компанія України, провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни. Засновником та єдиним акціонером компанії є держава, пише Вікіпедія. До Групи Нафтогаз входять НАК "Нафтогаз України" та низка інших юридичних осіб, інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів яких НАК "Нафтогаз України" включає до консолідованої річної фінансової звітності; юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є НАК "Нафтогаз України"; юридичних осіб, контрольний пакет акцій яких належить НАК "Нафтогаз України".

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