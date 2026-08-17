РФ завдала удару по Сумах за допомогою дронів: спалахнули пожежі, є постраждалий

Коротко:
- Суми атакували дронами пізно ввечері 16 серпня
- У місті виникли масштабні пожежі, одна людина постраждала
- Пошкоджено будинки та об’єкти цивільної інфраструктури
Пізно ввечері в неділю, 16 серпня, російська окупаційна армія масовано атакувала Суми дронами. В результаті обстрілу виникли масштабні пожежі, одна людина постраждала.
Як повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, окупанти використовували для удару безпілотники реактивного типу.
"Є влучання в житловий сектор та об’єкти цивільної інфраструктури. На місцях ударів виникли масштабні пожежі", - написав Григоров.
Пізніше начальник Сумської ГВА Сергій Кривошеєнко уточнив, що атака сталася в Зарічному районі Сум.
В результаті ворожих обстрілів постраждала людина та пошкоджено значну кількість будинків.
Атаки РФ на Суми - новини
Як писав Главред, в ніч на 10 серпня російська окупаційна армія завдала п’яти бомбових ударів по місту Суми. Вибухи пролунали близько третьої години ночі. Під удар потрапила цивільна інфраструктура.
Вранці 7 серпня Росія атакувала безпілотником Білопільську громаду Сумської області. Ворог завдав удару дроном по цивільних особах на ринку. Постраждали десять осіб. Двоє з них перебувають у важкому стані. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.
У ніч на 6 серпня російська окупаційна армія атакувала Суми керованими авіабомбами (КАБами). У результаті ворожого обстрілу зафіксовано пошкодження. Є постраждалі.
У ніч на 4 серпня російський удар КАБами по Сумах зруйнував житловий будинок, де проживала родина Дворниченків. Під завалами загинули дві сестри - 5-річна Емілія та 10-річна Софія.
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Про персону: Олег Григоров
Олег Григоров - український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.
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