РФ завдала удару по Сумах за допомогою дронів: спалахнули пожежі, є постраждалий

Атака сталася в Зарічному районі Сум.

https://glavred.net/war/rf-udarila-po-sumam-dronami-vspyhnuli-masshtabnye-pozhary-est-postradavshiy-10789025.html Посилання скопійоване

Дрони атакували Суми: що відомо про наслідки / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС

Коротко:

Суми атакували дронами пізно ввечері 16 серпня

У місті виникли масштабні пожежі, одна людина постраждала

Пошкоджено будинки та об’єкти цивільної інфраструктури

Пізно ввечері в неділю, 16 серпня, російська окупаційна армія масовано атакувала Суми дронами. В результаті обстрілу виникли масштабні пожежі, одна людина постраждала.

Як повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, окупанти використовували для удару безпілотники реактивного типу.

відео дня

"Є влучання в житловий сектор та об’єкти цивільної інфраструктури. На місцях ударів виникли масштабні пожежі", - написав Григоров.

Пізніше начальник Сумської ГВА Сергій Кривошеєнко уточнив, що атака сталася в Зарічному районі Сум.

В результаті ворожих обстрілів постраждала людина та пошкоджено значну кількість будинків.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на Суми - новини

Як писав Главред, в ніч на 10 серпня російська окупаційна армія завдала п’яти бомбових ударів по місту Суми. Вибухи пролунали близько третьої години ночі. Під удар потрапила цивільна інфраструктура.

Вранці 7 серпня Росія атакувала безпілотником Білопільську громаду Сумської області. Ворог завдав удару дроном по цивільних особах на ринку. Постраждали десять осіб. Двоє з них перебувають у важкому стані. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

У ніч на 6 серпня російська окупаційна армія атакувала Суми керованими авіабомбами (КАБами). У результаті ворожого обстрілу зафіксовано пошкодження. Є постраждалі.

У ніч на 4 серпня російський удар КАБами по Сумах зруйнував житловий будинок, де проживала родина Дворниченків. Під завалами загинули дві сестри - 5-річна Емілія та 10-річна Софія.

Інші новини:

Про персону: Олег Григоров Олег Григоров - український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред